Barella può lasciare l’Inter: spunta anche una ‘bestia nera’ di Marotta

L’Inter di Beppe Marotta potrebbe perdere Barella nella prossima estate di calciomercato: occhio anche al possibile inserimento del PSG di Galtier. Le ultimissime notizie sul campionato italiano di Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi sta vivendo un inizio di 2023 decisamente altalenante. I nerazzurri infatti, nonostante abbiano già portato a casa un trofeo con la Supercoppa vinta ai danni del Milan di Stefano Pioli, hanno alternato grandissime soddisfazioni a delusioni cocenti, due su tutte le sconfitte contro Empoli e Bologna, punti lasciati per strada che avrebbero già potuto blindare la qualificazione alla prossima Champions League e dato la tranquillità giusta alla Beneamata per il secondo posto, ora in condivisione proprio con i cugini rossoneri e, forse, anche con la Roma del grande ex Josè Mourinho.

L’Inter, quando sembra ingranare, torna a cadere e sette sconfitte in Serie A sono davvero troppe. Fra i protagonisti un po’ in ombra nelle ultime uscite c’è senza dubbio Nicolò Barella. L’ex centrocampista del Cagliari, arrivato nell’estate di calciomercato del 2019 a Milano, potrebbe lasciare i colori nerazzurri la prossima estate. Su di lui c’è il Liverpool, ma attenzione anche al possibile inserimento del PSG di Galtier, ‘bestia nera’ dell’Inter soprattutto dopo l’affare Skriniar, che non ha rinnovato e si unirà ai parigini nella prossima stagione.

Calciomercato Inter, addio Barella? Spunta il PSG di Galtier e Campos

La questione legata al contratto ed al futuro di Milan Skriniar è stata forse il vero tormentone della finestra di calciomercato invernale. Il giocatore slovacco ha infatti deciso di sposare i colori del PSG con una manovra dei parigini, operata dal direttore Campos, sulla quale la dirigenza della Beneamata non ha potuto nulla.

Per questioni di bilancio, una cosa simile potrebbe accadere nella prossima estate di calciomercato se e quando la società francese dovesse farsi avanti per il nome di Nicolò Barella. Se all’Inter dovesse arrivare un’offerta di circa 70 milioni di euro, la permanenza del giocatore sardo in nerazzurro potrebbe essere seriamente in bilico.