Holm è l’erede low cost: così l’Inter brucia Mourinho e la Juve

Emil Holm potrebbe finire all’Inter al posto di un importante calciatore nerazzurro: affare low cost, Marotta può battere Juventus e Roma

Si avverte non poca frustrazione in casa Inter e come potrebbe essere altrimenti. La squadra targata Simone Inzaghi è uscita anche stavolta dal Dall’Ara con zero punti in tasca, ma non è così semplice la questione. Quello contro il Bologna del grande ex Thiago Motta, infatti, è soltanto l’ultimo dei numerosi passi falsi accumulati dalla ‘Beneamata’ in campionato.

Un cammino non all’altezza delle aspettative e assolutamente inaccettabile, considerando che abbiamo a che fare con uno dei club più prestigiosi in Italia. Marotta, a ‘Sky Sport’, è stato molto chiaro nelle scorse ore: “La manifestazione più ambita è sempre la Serie A e noi abbiamo discontinuità di risultati. Un club per essere grande deve avere continuità. La squadra e il tecnico devono fare di più per risolvere questo problema. Va fatta un’analisi e la terapia deve essere individuata da allenatore e giocatori“. La fiducia in Inzaghi, dunque, resta intatta, però è necessario addrizzare la rotta quanto prima. Se ciò non dovesse avvenire, allora non sarebbe affatto da escludere un esonero del mister piacentino a fine annata. Ad ogni modo, bisognerà anche intervenire sul fronte calciomercato, con la dirigenza sempre attiva in tal senso.

Calciomercato Juventus e Roma, l’Inter può prendere Holm come erede di Dumfries

E qui entra in gioco Emil Holm, terzino destro di proprietà dello Spezia. Il classe 2000 (compirà 23 anni il prossimo 13 maggio) presenta un contratto in scadenza giugno 2026 e la valutazione si attesta intorno ai 10-15 milioni di euro. Un potenziale affare low cost che alletta particolarmente la società meneghina in ottica post Dumfries.

L’olandese piace in Premier League – vedi Chelsea – e potrebbe dire addio in estate, previa offerta sui 45-50 milioni. Tale cessione permetterebbe alla ‘Beneamata’ di bruciare la concorrenza della Juventus e della Roma di José Mourinho. Entrambe le rivali italiane sono interessate a Holm e lo seguono da tempo. I bianconeri cercano un valido erede di Cuadrado, mentre i giallorossi necessitano di potenziare quella zona di campo. Ma l’Inter, grazie a Dumfries, può avere la meglio.