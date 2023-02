Via De Ketelaere 😲, nuovo scenario per l’estate 🔴⚫️

Il Milan monitora gli ultimi mesi della prima stagione di De Ketelaere. Ecco il possibile futuro del belga, c’è un nuovo scenario

Il Milan ritrovato continua ad aspettare Charles De Ketelaere, il grande acquisto estivo del club rossonero.

“Ho parlato tanto con lui in questi mesi. È giovane e si doveva inserirsi. Si sta inserendo in questo ambiente. Mai come in queste ultime settimane lo vedo convinto e bene mentalmente e fisicamente. Ci ha messo più tempo del previsto, ma sta bene. Non è solo un bravo ragazzo, con quelli andiamo a mangiare la pizza. Lui ci farà vincere le partite“, ha assicurato Stefano Pioli. Il belga può contare anche sull’investitura di Ibrahimovic: “L’ho visto bene, rivedo un po’ me stesso in lui. All’Ajax questo momento mi è durato un anno. È tutto nuovo per lui, è in un paese nuovo e ci sono cose che lo influenzano in campo. Lui sta bene e si deve solo sbloccare. Deve fare ciò che gli chiede il mister“. Adesso, però, servono almeno dei primi segnali e dei lampi da parte del giocatore. In caso contrario, non è da escludere l’ipotesi prestito.

Calciomercato Milan, De Ketelaere via in prestito: lo scenario

I prossimi mesi potrebbero cambiare il futuro di Charles De Ketelaere.

Se il belga non dovesse dare i primi segnali incoraggianti, infatti, la dirigenza rossonera potrebbe valutare una stagione in prestito per tentare di ritrovare l’ex Brugge. Una delle possibili destinazioni è la Fiorentina di Italiano, con Maldini e Massara che contestualmente potrebbero anche fare un tentativo per Barak. L’ex Verona si sta confermando anche in maglia viola e può tornare di moda per le big in vista del calciomercato estivo. Occhi puntati, dunque, sul possibile asse Milano-Firenze.