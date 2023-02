Se ne va al Real Madrid, Juve e Milan già lo sanno

Il Real Madrid continua a monitorare profili da urlo in vista della prossima stagione. Beffa per Juventus e Milan, ecco il colpo per Ancelotti

Un’altra stagione da protagonista per il Real Madrid che ha superato 2-5 ad Anfield Road il Liverpool. Carlo Ancelotti vuole arrivare fino in fondo alla massima competizione europea riservata ai top club. Anche in Liga spagnola i blancos cercheranno di dare filo da torcere al Barcellona per la conquista del campionato.

Come svelato dal portale spagnolo “Fichajes.net” tra gli obiettivi di mercato del Real Madrid ci sarebbe anche il nome del talentuoso giocatore inglese del Chelsea, Mason Mount: ormai il suo spazio con Potter è ridotto ai minimi termini dopo i numerosi colpi effettuati dal club inglese nella sessione invernale di calciomercato. Anche Juventus e Milan hanno pensato a lui per rinforzare il centrocampista della compagine londinese che potrebbe così darlo via definitivamente in estate. In caso di mancato arrivo di Jude Bellingham, Mount potrebbe essere una scelta plausibile per il Real Madrid visto anche il suo contratto in scadenza nel 2024.

Juventus e Milan, Mount verso l’addio

Le big della Serie A potrebbero così virare su altri obiettivi di calciomercato in ottica futura: Mason Mount non è più un titolarissimo della formazione del Chelsea con Potter che ha optato per diverse idee di formazione. Novità interessanti a partire dalle prossime settimane con il Real Madrid sempre in prima fila per ingaggiare giocatori di livello internazionale.

Juventus e Milan dovrebbero così pensare a nuove idee in vista della prossima stagione: i due top club d’Italia hanno l’urgenza di investire milioni per rinforzare il reparto di centrocampo. Tanti profili suggestivi per allestire rose competitive in ottica futura arrivando a giocare un ruolo da protagonista anche in Champions League. I prossimi mesi saranno decisivi per capire i margini di una trattativa tra Blues e blancos per Mason Mount voglioso di una nuova esperienza.