Cremonese-Roma, Mourinho contro Serra: “Qualcosa è successo”

Clima bollente nel post gara di Cremona: José Mourinho passa al contrattacco dopo l’espulsione rimediata ad inizio secondo tempo

Al termine di una partita che ha segnato il ritorno alla vittoria della Cremonese in Serie A dopo un’attesa lunga quasi 27 anni, la Roma raccoglie i cocci di una giornata in cui nulla è andato per il verso giusto. Ad inizio ripresa, tra le altre cose, José Mourinho ha collezionato l’ennesima espulsione della sua stagione. Un provvedimento che lo Special One non ha affatto accettato, come lo stesso portoghese ha dichiarato ai microfoni di DAZN nel post-gara.

“C’è gente che mi conosce da tanti anni. Sono emotivo, ma non pazzo. Qualcosa è successo, bisogna capire se posso fare qualcosa dal punto di vista legale. Il quarto arbitro ha detto a Piccinini di darmi il rosso, ma non ha avuto l’onestà di dirgli il modo in cui mi ha trattato. Voglio capire se esiste la possibilità di avere l’audio delle parole che mi ha riferito Serra“, ha esordito il tecnico ex Inter.

Mourinho non ci sta. Ma fa anche autocritica

“Non voglio nemmeno entrare nella questione che lui è di Torino e noi settimana prossima giochiamo con la Juventus“, ha continuato Mourinho. “E lui per questo mi caccia fuori. L’atteggiamento è inaccettabile. Dopo la partita sono entrato nello spogliatoio dell’arbitro. Piccinini mi ha visto dire al quarto uomo: ‘Voglio che tu sia onesto e dica quello che è successo’. Ma il quarto uomo si è dimenticato. Magari Serra dentro al campo è di una dimensione incredibile, ma come persona lo rispetto tanto come lui rispetta me“.

Infine, un’analisi sulla partita, che ha visto soccombere la sua squadra al cospetto dell’unica compagine che ancora non aveva vinto una gara in campionato quest’anno. “La scusa della stanchezza non esiste. Abbiamo giocato giovedì e oggi è martedì. Siamo stati un po’ sfortunati, ma la responsabilità è nostra. Mancanza di intensità e voglia di chiudere subito la partita. Sembrava che una squadra voleva di più di un’altra, ma non è vero. Abbiamo pagato un prezzo eccessivo, perché non è neanche una partita in cui meritavamo di perdere. Dopo la reazione del secondo tempo, tutti noi abbiamo pensato che poteva arrivare il gol della vittoria. Non mi sembra che meritavamo di perdere, ma neanche di vincere sicuramente. L’ultima cosa che ho detto ai giocatori prima di questa partita è immaginare che questa partita fosse l’ultima gara di campionato. Se perdiamo e pareggiamo andiamo in Europa League, se vinciamo andiamo in Champions, ho detto ai ragazzi. Non abbiamo vinto. Non penso alla Champions. Penso partita dopo partita. In questo momento non riesco a lasciare indietro questa partita. Esiste frustrazione e serve analizzare, autocritica“, ha concluso lo Special One.

