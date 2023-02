Nel ricordo di Mihajlovic: “Ci completavamo”, poi il riferimento a Donnarumma

L’ex assistente ha detto la sua a distanza di qualche mese dalla scomparsa del tecnico serbo, nel corso della diretta streaming sul canale TvPlay

“È passato un po’ di tempo e il tempo aiuta, ma resta doloroso il ricordo. Sicuramente sto imparando non tanto a razionalizzare, quanto a spostare l’attenzione su quel che di bello ha trasmesso a questo gioco. Sicuramente la voglia di non mollare mai“, ha detto con commozione Emilio De Leo, ex assistente dello scomparso Sinisa Mihajlovic, nel corso della trasmissione in diretta streaming sul canale Twitch ‘TvPlay‘.

“Sicuramente con Sinisa ci completavamo per caratteri diversi. Però riconosceva la lealtà. Se mostravi di essere un lavoratore, un persona rispettosa dei ruoli, lui lo riconosceva subito. Questa era una qualità impagabile. Non servivano neanche troppe parole. Era molto schietto, sincero. Non è facile trovare uomini così in un ambiente del genere“, ha poi aggiunto De Leo.

Mihajlovic lungimirante: “Ha avuto coraggio”

Il tributo all’ex allenatore è stato anche costellato dalla menzione speciale di Gigio Donnarumma, uno dei tanti calciatori che devono molto a Mihajlovic nella crescita professionale.

“C’è stato tantissimo coraggio da parte del mister, per aver puntato in quella circostanza su di un ragazzo di soli sedici anni. Da parte del portiere, poi, c’è stata la risposta di un grande campione“, ha quindi concluso De Leo.