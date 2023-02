HIGHLIGHTS | La Juve cala il poker in rimonta: Juric mastica amaro

Gol e spettacolo all’Allianz Sadium, dove la Juve vince il derby in rimonta piegando la resistenza di un ottimo Torino

Alla faccia della tensione. E della posta in palio. All’Allianz Stadium, teatro del derby della Mole tra bianconeri e granata, Juventus e Torino si scambiano colpi a ripetizione in una gara dalle mille emozioni e ricca di gol e colpi di scena.

Alla fine la spuntano i ragazzi di Allegri, bravi a recuperare per due volte lo svantaggio e a mettere successivamente la testa avanti grazie al più classico gol dell’ex, quello di Gleison Bremer. Un ottimo, per almeno 80 minuti, Torino, paga a caro prezzo le disattenzioni sulle palle inattive, da cui praticamente sono nati tre dei quattro gol juventini.

E sì che il Toro era passato in vantaggio al 2′ grazie ad un gol di Karamoh, a cu ha prontamente risposto Cuadrado al 16′. I granata si riportano in vantaggio al 43′ con un bel guizzo di Sanabria, ma Danilo nel recupero del primo tempo stacca imperiosamente di testa per il 2-2 col quale si chiude la prima frazione. Nella ripresa, dopo una colossale occasione divorata da Vlahovic, che colpisce la traversa a porta vuota, è il Torino a prendere un clamoroso legno con Linetty. Poi, in rapida successione, il rientro in campo in Serie A di Paul Pogba dopo 2474 giorni dall’ultima volta, il gol dell’ex di Gleison Bremer e la rete della sicurezza di Adrien Rabiot, che all’80’ chiude definitivamente i giochi.

Juventus-Torino 4-2

2′ Karamoh (T), 16′ Cuadrado (J), 43′ Sanabria (T), 45’+2 Danilo (J), 71′ Bremer (J), 80′ Rabiot (J)

La classifica di Serie A: Napoli 65, Inter 47, Milan 47, Lazio 45, Roma 44, Atalanta 41, Bologna 35, Juventus 35, Torino 31, Udinese 31, Monza 29, Fiorentina 28, Empoli 28, Lecce 27, Sassuolo 27, Salernitana 24, Spezia 20, Verona 17, Cremonese 12, Sampdoria 11