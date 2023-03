Barella in Inghilterra: 30 milioni più il grande ritorno

Nonostante una seconda parte di stagione da disputare, molte società sembrano già proiettate al prossimo calciomercato estivo.

Il calciomercato estivo in vista della prossima stagione inizia a prendere forma, nonostante ci sia una seconda parte di stagione ancora tutta da giocare.

Tra le squadre più attive in questo senso troviamo il Chelsea che, nonostante il futuro del tecnico Potter sia ancora incerto, sta già pensando a programmare la prossima stagione. Il reparto che i blues intendono rimpolpare è il centrocampo, che necessita di ritocchi importanti. A tal proposito, la dirigenza inglese sembra aver già individuato il giusto profilo da provare a portare in quel di Londra.

Il Chelsea ci prova per Barella: proposta di scambio all’Inter

Come detto, nonostante la campagna acquisti faraonica fatta in inverno, il Chelsea non sembra intenzionato a fermarsi, tanto che avrebbe già individuato il primo rinforzo per il centrocampo.

Stiamo parlando di Nicolò Barella, classe 1997 dell’Inter. La dirigenza dei blues stravede per il centrocampista, ed è pronta a fare tutto il possibile per portarlo a Stamford Bridge. Proprio per questo motivo, il club londinese è pronto a mettere sul piatto un’offerta da circa 30 milioni più il cartellino di Mateo Kovacic per cercare di far cedere il club nerazzurro. Offerta importante quella del Chelsea che, però, non trova il gradimento del club milanese, pronto a cedere l’ex Cagliari solo di fronte ad un’offerta da almeno 80 milioni di euro. Nonostante Kovacic sia ritenuto un valido elemento, infatti, la dirigenza nerazzurra non è intenzionata ad inserirlo in un eventuale trattativa per il centrocampista azzurro. Il Chelsea, quindi, dovrà presentarsi con un’offerta importante se vorrà strappare il calciatore ad Inzaghi. Il calciomercato estivo è pronto ad entrare nel vivo, con l’Inter chiamata a resistere alle offerte che si apprestano ad arrivare per il proprio gioiello.