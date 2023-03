Inzaghi in bilico, De Zerbi avanza: con lui due fedelissimi

Nonostante una seconda parte di stagione da disputare, molte società sembrano già proiettate al prossimo calciomercato estivo.

Il calciomercato estivo in vista della prossima stagione inizia a prendere forma, nonostante una seconda parte di stagione ancora tutta da disputare.

Tra le società più attive in questo senso troviamo l’Inter, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la propria rosa in estate. Oltre ai possibili nuovi innesti, però, l’Inter sarà chiamata a valutare il futuro di Simone Inzaghi, che non sta convincendo pienamente la società. Qualora arrivasse la separazione dal tecnico piacentino, la dirigenza avrebbe individuato in Roberto De Zerbi il sostituto ideale. In caso l’ex Sassuolo dovesse approdare sulla panchina del club milanese, avrebbe già in mente le richieste da portare alla dirigenza.

L’Inter pensa a De Zerbi: con lui due fedelissimi

Come detto, l’Inter pensa a Roberto De Zerbi in caso di separazione da Simone Inzaghi. La dirigenza, infatti, non è felice del rendimento della squadra con il tecnico ex Lazio alla guida.

Qualora arrivasse il divorzio, la società avrebbe scelto Roberto De Zerbi come sostituto. Il tecnico, attualmente al Brighton, avrebbe delle richieste ben precise per la società milanese. De Zerbi, infatti, vorrebbe avere con se Alexis Mac Allister e Davide Frattesi. Stiamo parlando di due calciatori che l’ex Sassuolo conosce molto bene, e che porterebbe volentieri con lui in caso di nuova avventura. Sui due calciatori è forte anche la Juventus, con Allegri che ne apprezza le qualità. Con l’arrivo di De Zerbi in nerazzurro, però, l’Inter avrebbe una carta importante da giocare per battere la concorrenza dei bianconeri. Queste due operazioni potrebbero prendere quota in caso arrivi la cessione di Marcelo Brozovic, che potrebbe lasciare Milano al termine della stagione. Il centrocampista croato è stato vicino a lasciare i nerazzurri già in inverno, con direzione Barcellona, ma alla fine non se ne fece nulla. Nonostante una stagione ancora da terminare, la programmazione per la prossima stagione è già in atto, con l’Inter pronta ad affidare la propria panchina a Roberto De Zerbi.