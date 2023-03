L’agente lo blinda in diretta: “Futuro? Lautaro gioca per vincere”

Alejandro Camano, ospite di TvPlay, ha trattato della permanenza del proprio assistito Lautaro Martinez tra le file dell’Inter e delle prospettive future sul mercato

Ormai sempre più consueto ospite della trasmissione in diretta streaming sul canale Twitch ‘TvPlay‘, per conto di ‘calciomercato.it‘, il superagente Alejandro Camano ha risposto ad alcuni interrogativi relativi alla posizione del proprio assistito Lautaro Martinez negli schemi dell’Inter di Simone Inzaghi.

“Lautaro è un uomo serio, leader nato. Ed è soprattutto molto interista, incarna perfettamente lo stile di vita di Milano e dell’Inter. Io credo che le sue dichiarazioni a fine partite dopo la sconfitta col Bologna servano a sottolineare il suo senso di responsabilità di giocare in una squadra importante come l’Inter“, ha aperto Camano.

“Lautaro ha diversi anni di contratto con i nerazzurri e non credo che la sua partenza dipenda dal fatto che l’Inter possa centrare la qualificazione alla Champions League o alla vittoria dello Scudetto. Lui c’è, nel bene o nel male. Veste questi colori non per cercare vittorie, ma per regalarle“, ha quindi aggiunto con grande ammirazione l’agente in chiamata.

Calciomercato, Camano assicura Lautaro all’Inter

Dopodiché Camano ammette la sua fede nerazzurra e confida nel fatto che l’Inter possa arrivare molto lontano, anche in questa edizione di Champions: “La mia speranza è che possa arrivare in finale, ma tutte le squadre che sono arrivate agli ottavi hanno dimostrato di meritarsi un posto. Anche Lautaro mi ha detto di tenerci molto a superare la soglia dei quarti. Saremmo tutti molto felici se accadesse“.

“Nel calcio comunque credo che non sia soltanto una questione di soldi, ma di senso d’appartenenza. Per me è un onore e un onere rappresentare Lautaro, una volta che abbiamo firmato il contratto con l’Inter sappiamo bene che non si tratta più di un fattore economico. Saremo sempre nerazzurri, poi valuteremo il suo destino negli anni“, ha poi aggiunto Camano. “Il calcio di oggi è diverso rispetto a qualche tempo fa, ma sarebbe bello pensare che l’intera carriera di Lautaro possa passare attraverso l’Inter come fece Zanetti prima di lui“.