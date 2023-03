Milan-Giroud, tentazione inglese: firma ad un passo

Il futuro di Olivier Giroud sotto la lente d’ingrandimento: dal discorso rinnovo alla tentazione inglese, ecco cosa sta succedendo

Il Milan sembra essere tornato quello di un tempo. Squadra solida, concreta, cinica. Ed il successo sull’Atalanta non fa altro che confermare il buon trend portato avanti dalla squadra di Pioli.

Prima la Fiorentina, poi la partita con il Tottenham che potrebbe regalare al ‘Diavolo’ l’accesso ai quarti di finale di Champions League. Si scriverà tutto o quasi la prossima settimana il destino dei rossoneri che, tuttavia, hanno già i pensieri rivolti al prossimo calciomercato estivo. Secondo quanto viene riferito oggi dall’Inghilterra ed in particolar modo da ‘Footballinsider’, il futuro di Giroud potrebbe essere in Premier League. Almeno questo nelle intenzioni di alcune società inglesi che avrebbero fortemente pensato, e continuano a valutare, l’assalto al centravanti francese. Giroud è in scadenza a giugno con il Milan ed i discorsi legati al rinnovo vanno avanti da tempo. Adesso, dopo Brentford, Crystal Palace e West Ham, anche il Fulham avrebbe messo in lista l’esperta punta francese che per il Milan è stata fondamentale tanto nell’anno dell’ultimo scudetto quanto in questa stagione.

Fulham su Giroud: la posizione del Milan

La priorità di Giroud e del Milan rimane, però, il rinnovo. E le sensazioni a riguardo sulla firma del nuovo contratto rimangono più che positive, con il club di via Aldo Rossi che non sarebbe preoccupato dagli interessamenti per il centravanti francese.

In questa stagione Giroud ha collezionato 31 presenze tra campionato e coppe, con 11 gol e ben 6 assist vincenti. Numeri che i rossoneri vogliono tenersi stretti, insieme allo stesso Giroud pronto a rilanciarsi ancora una volta con la casacca del ‘Diavolo’. Arrivato dal Chelsea nell’estate 2021 per poco meno di 3 milioni di euro, il 36enne di Chambèry ha trovato enorme spazio anche a causa delle precarie condizioni fisiche di Ibrahimovic. Ed il suo destino, con buona pace del Fulham, sarà con ogni probabilità ancora agli ordini di Stefano Pioli.