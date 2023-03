“Fallimento totale”: caos Mourinho, cosa sta succedendo

Sconfitta pesante per la Roma targata Josè Mourinho che cade in casa della Cremonese: furioso anche l’allenatore portoghese, ancora espulso

Non finiscono le polemiche in casa Roma. Prima Mourinho espulso, poi la sconfitta contro la Cremonese perdendo punti preziosi per il piazzamento Champions. Tante critiche per l’allenatore portoghese che soltanto lo scorso anno ha fatto trionfare i giallorossi in Conference League.

Tante critiche anche provenienti dai social con i tifosi e gli addetti ai lavori che hanno provato ad analizzare la situazione in casa Roma. Il portoghese è finito nel mirino per i suoi atteggiamenti:

#Mourinho è un allenatore superato dal tempo e ormai bocciato dal campo, il personaggio prova a resistere con i malinconici show che Inghilterra e Spagna hanno archiviato anni fa. La Serie A è come una tv locale che ricicla i film trasmessi 15 anni prima dai grandi network — roberto grossi (@ninersmessimale) March 1, 2023

#Mourinho scarica i suoi problemi psichici come al solito sulla #Juventus ( ormai lo fanno tutti ) . Di fatto che sia in panca oppure no, tecnicamente non serve a nessuno https://t.co/OMC5qSFkqJ — Michel ( pat. FIGC ) Dezilianizzato (@selfcontrolfail) March 1, 2023

Roma, Mourinho ancora espulso

Per quanto successo ieri tra Mourinho e il quarto uomo Serra, la Procura Figc ha aperto un’inchiesta. Così l’allenatore della Roma e lo stesso arbitro torinese saranno ascoltati a breve come rivelato nell’ultim’ora. Ancora un’espulsione per il portoghese che è stato spesso mandato in tribuna per i suoi comportamenti non troppo benevoli.