“Presuntuoso, ha perso la testa”: Mourinho nella bufera

Mister José Mourinho è finito al centro delle polemiche dopo l’amara sconfitta della Roma contro la cremonese targata Davide Ballardini

C’è non poca frustrazione in casa Roma e come potrebbe essere altrimenti. In pochi, forse nessuno, si sarebbero aspettati il crollo della truppa giallorossa per mano della Cremonese di Ballardini, che non metteva a referto una vittoria in Serie A da ben 27 lunghi anni.

E come se non bastasse, Mourinho dovrà saltare per squalifica le prossime due giornate di campionato (domenica 5 marzo arriva la Juventus all’Olimpico). Lo Special One è stato espulso dal direttore di gara per un confronto molto acceso a bordocampo col quarto uomo Serra. Inevitabilmente, il tecnico portoghese è finito nuovamente sotto la lente d’ingradimento e non sono poche le critiche nei suoi confronti. Ne ha parlato anche l’ex calciatore della Roma Roberto Scarnecchia, intervenuto ai microfoni di ‘Calciomercato.it‘ sul canale Twitch di Tv Play: “Non si possono lasciare in panchina in questo momento Abraham, El Shaarawy e Matic. A me piace Mourinho, ma ultimamente non ci sta capendo niente. La Roma è uscita dalla Coppa Italia sempre con la Cremonese per colpa sua. Ormai abbiamo capito come si prende gli alibi, facendo le scenette all’americana con il quarto uomo. Deve ritrovare la testa“.

Scarnecchia a Tv Play: “Per Mourinho la Champions è fondamentale”

Scarnecchia aggiunge: “Mourinho è presuntuoso. Questa presunzione ha portato lo staff ad allontanarsi. Lui ha un contratto di tre anni e ha la possibilità di andare avanti in Europa League e di andare in Champions. Per un allenatore come lui è fondamentale essere in Champions“.

“Non credo si stia preparando ad andare via – ha concluso l’ex attaccante -. Ha la possibilità vera e reale di andare in Champions, tolto il Napoli tutte le squadre sono allo stesso livello. Se Mourinho va via da Roma, secondo me non va ad allenare una squadra che fa la Champions“.