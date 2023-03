Juventus, tolta la penalizzazione: “Nessuna norma”

La Juventus continua a lavorare sulle vicende extra-calcistiche per cercare di riavere i 15 punti tolti a causa del caso plusvalenze: tutto può cambiare

I legali del club bianconero hanno presentato il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport con l’obiettivo di riacquistare i 15 punti tolti in classifica per il caso plusvalenze. La Juventus cercherà così di concentrarsi sia sulle vicende calcistiche che quelle riguardano le varie inchieste in cui è coinvolta. Massimiliano Allegri è tornato a vincere diverse partite importanti in Serie A con l’obiettivo numero uno che si chiama Champions League.

L’edizione odierna di Tuttosport ha rivelato come ci possano essere dei margini per riavere i 15 punti in classifica: secondo le prime ricostruzioni mancherebbe una norma per la quale la Juventus è stata condannata. Inoltre, mancherebbe anche un giusto processo e le intercettazioni non sembrano provare la fittizietà di nessuna delle 15 plusvalenze. Le intercettazioni e i tanti documenti acquisiti, come si legge, delineano soltanto uno scenario di carattere generale, ma nulla più: non sono dimostrazioni reali per quanto riguarda attività illecite o anche solo irregolari. Un colpo di scena decisivo per la Juventus che continua a collezionare vittorie decisive in ottica Champions League: il percorso è arduo, ma la volontà dei bianconeri è quella di dare filo da torcere alle altre concorrenti. Nelle prossime settimane la compagine torinese potrebbe riavere i 15 punti in classifica superando anche Milan e Inter per avvicinarsi sempre più al Napoli capolista.

Juventus, la fame di Allegri

Al momento la Juventus si trova a 10 punti dal quarto posto. Così Massimiliano Allegri ai microfoni di Sky Sport ha rivelato il suo punto di vista: “Dovremmo arrivare a 73 punti e, per farlo, bisogna puntare a cose straordinarie”.

Lo stesso allenatore bianconero sarà più felice con i 15 punti in più tolti per il caso plusvalenze: una situazione da conoscere nei minimi dettagli prima di sparare sentenze.