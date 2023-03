“La Premier mi tenta”: l’annuncio di Osimhen gela i tifosi azzurri

Il formidabile attaccante nigeriano del Napoli si è raccontato nel corso di una lunga intervista al ‘Corriere della Sera’

Una forza della natura. Un trascinatore. IL bomber della Serie A: un titolo certificato dai numeri, che lo vedono primeggiare nella classifica dei cannonieri del massimo campionato con 19 gol in 20 partite. E poi l’intesa con Kvaratskhelia, il rapporto con Spalletti, e le ambizioni di una squadta che quest’anno può ambire a vincere tutto.

Tutto questo, e molto altro, è Victor Osimhen, che si è raccontato in una lunga intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera‘, in cui ha toccato anche la spinosa questione del possibile passaggio in Premier League: un campionato che annovera tanti club già pronti a fare follie per lo straordinario attaccante del Napoli.

A tutto Osimhen: dal sogno Scudetto alla Premier passando per Spalletti

“Nel Napoli ci curiamo l’uno dell’altro, in ogni momento. Ciascuno dà la carica all’altro, e se qualcuno è in difficoltà siamo pronti a dargli una mano. C’è solidarietà, difficile spiegarla a chi non la vive. La convinzione di ognuno serve per la collettività. E quando ci credi ti senti forte, quando sei forte vinci. Poi c’è il mister che rappresenta il cervello della squadra. Sa una cosa a cui penso? Se un giorno dovessi fare l’allenatore mi piacerebbe essere come lui“, ha esordito Osimhen parlando di Spalletti.

“Scudetto e Champions? Siamo a marzo e c’è ancora tempo davanti. Ma, sì, voglio tutto, vogliamo tutto. Stiamo dando la nostra vita per raggiungere questo successo. Lo meritiamo, stiamo sacrificando ogni cosa per raggiungerlo. Ci siamo quasi, ma guai a distrarci proprio adesso. La nostra mentalità è sempre la stessa, in Italia e in Europa: imporci e vincere. Siamo tutti un po’ leader, poi c’è chi parla di più alla squadra e chi meno. Ma ognuno si assume la sua parte di responsabilità“.

“Tentato dalla Premier League? Credo sia un’ambizione di tutti i giocatori. E chissà, un giorno… In questo momento, le assicuro, non mi sfiora neanche il pensiero. Mi distrarrebbe da una stagione bellissima. Solo Napoli“, ha concluso.