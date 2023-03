Sei gol non bastano per la conferma: occasione Juve

La Juventus continua a lavorare in vista della prossima stagione: sei gol in campionato, ma può andare subito via. Colpo da urlo

Il club bianconero è sempre al lavoro in ottica futura per arrivare a colpi suggestivi per rinforzare la formazione di Massimiliano Allegri. Lo stesso allenatore livornese dovrà guadagnarsi la fiducia della società torinese riuscendo a collezionare vittorie importanti sia in Europa League che in Serie A.

La Juventus si trova attualmente a dieci punti dal quarto posto in classifica risalendo così velocemente in classifica dopo i 15 punti di penalizzazione inflitti per il caso plusvalenze. Ora il club bianconero spera di recuperarli dopo aver presentato il ricorso nelle ultime. Nel frattempo la dirigenza della Juventus è al lavoro per acquistare profili suggestivi in modo tale da rinforzare le corsie esterne. Un profilo interessante arriva dalla Francia con Nuno Tavares, terzino portoghese di proprietà dell’Arsenal, ma che si sta mettendo in luce con la maglia dell’Olympique Marsiglia collezionando anche sei gol in Ligue1. Inoltre, fa parte della formazione Under 21 dei lusitani, ma spera così nell’esordio in quella maggiore dopo mesi di assoluto livello.

Juventus, Nuno Tavares colpo per Allegri

Finora la Juventus ha sofferto soprattutto sulle corsie laterali, ma ha trovato in Kostic un esterno di assoluto affidamento capace di realizzare numerosi assisti in maglia bianconera.

Arrivato dal Benfica all’Arsenal, Nuno Tavares ha firmato con i Gunner un contratto a lungo termine. Inizialmente il terzino portoghese aveva entusiasmato tutti, ma alla fine la dirigenza del top club inglese ha optato per una stagione in prestito lontano da Londra. A lui mancano ancora due anni di contratto con l’Arsenal, ma anche se si trova bene a Marsiglia, la sua volontà sarebbe quella di farsi spazio nella formazione di Mikel Arteta che punta alla vittoria della Premier League. La Juventus potrebbe così approfittarne in estate per un colpo di assoluto valore per la corsia esterna.