Addio a Spalletti per la rivale: Juve e Milan se lo contendono

Un calciatore di proprietà del Napoli targato Spalletti potrebbe lasciare il club partenopeo nel prossimo futuro: Juventus e Milan ci pensano

A differenza di quanto accaduto nella passata stagione, questo campionato ha praticamente già emesso il verdetto più importante. Non c’è ancora la matematica certezza, ma a meno di sorprese clamorose sarà il Napoli targato Luciano Spalletti a prendersi lo Scudetto (il terzo della sua storia).

Gli azzurri hanno dominato in lungo e in largo finora, inanellando una serie di successi travolgenti. La classifica parla chiaro: il distacco da Inter e Milan – rispettivamente seconda e terza con lo stesso bottino di punti – è così ampio che le rivali si vedono costrette a concentrarsi maggiormente sull’obiettivo Champions, piuttosto che sulla rimonta per la conquista del principale trofeo nazionale. È presto per far partire i festeggiamenti, però quel momento si sta avvicinando sempre di più a grandi falcate. Il merito va, in primis, al tecnico di Certaldo, il quale raramente ha sbagliato nella sua carriera. Uno dei migliori allenatori in Europa, che ha saputo dar vita ad un giocattolo quasi perfetto. Questo Napoli diverte e fa divertire, anche nella massima competizione europea. Il patron De Laurentiis, dal canto suo, punta chiaramente a mantenere elevata il più possibile l’asticella, sia in Italia che in Europa. Ma la stessa società campana ha dimostrato che bisogna saper cambiare, perché in alcuni giocatori potrebbe crescere il desiderio di abbandonare la nave per sperimentare le proprie abilità altrove.

Calciomercato Napoli, Juventus e Milan monitorano Lozano

Attenzione, in tal senso, a Hirving Lozano. Il ‘Chucky’, infatti, presenta un contratto in scadenza giugno 2024 – la valutazione si attesta intorno ai 30-35 milioni di euro – e non è da escludere che possa optare per una separazione in estate.

Il rinnovo non sembra affatto scontato: la prossima sessione dei trasferimenti potrebbe essere l’ultima occasione per il Napoli al fine di cercare di ricavare qualcosa (economicamente parlando) dall’eventuale addio dell’attaccante messicano. Non è tutto: pare che Juventus e Milan stiano osservando la vicenda Lozano con un certo interesse, data la situazione contrattuale abbastanza sfavorevole per il club campano. L’operazione potrebbe essere concluso in futuro ad un prezzo accessibile alle casse di bianconeri e rossoneri. Staremo a vedere.