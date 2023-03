Maldini ha scelto il nuovo centravanti: che beffa all’Inter

Il Milan di Paolo Maldini avrebbe messo nel mirino il profilo di Roberto Firmino, centravanti del Liverpool obiettivo anche dell’Inter di Inzaghi: le ultimissime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A

Il Milan ha ripreso a correre e ora, in vista del finale di stagione, può ambire a grandissimi traguardi, soprattutto in campo europeo. I rossoneri, reduci da un mese di gennaio horror, verso la metà di febbraio hanno iniziato a risalire la china per poi confermarsi alla fine del mese con la vittoria sull’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Il Milan infatti ha superato con una certa facilità la squadra orobica ritrovando fra i pali Mike Maignan e, in attacco, Zlatan Ibrahimovic. Il centravanti svedese, dopo l’operazione, è tornato alla grande con dieci minuti che fanno ben sperare per il finale di annata, ma che comunque non tolgono i dubbi sulla prossima estate di calciomercato. Ibra infatti potrebbe dire addio, così come a salutare potrebbe essere Divock Origi, bomber arrivato dal Liverpool che però finora non è riuscito ad incidere come ci si aspettava. Proprio dai Reds, il Milan sarebbe pronto a pescare anche nei prossimi mesi. Il nome caldo è infatti quello di Roberto Firmino, che al termine della stagione vedrà il suo contratto con il Liverpool scadere.

Calciomercato Milan, occhi su Firmino: che beffa all’Inter di Marotta

Il Milan, con gli addii di Origi e Ibrahimovic e con un rinnovato spazio salariale, potrebbe puntare quindi sul profilo di Roberto Firmino per la prossima estate di calciomercato.

Lo stipendio del brasiliano è decisamente alto, ma la sua attitudine europea e la caratura del giocatore potrebbero convincere la dirigenza a puntare sul calciatore. Con un buco di questo tipo nel tetto salariale, il Milan andrebbe anche a beffare l’Inter di Marotta che sta osservando da tempo la situazione legata all’ex centravanti dell’Hoffenheim.