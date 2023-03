HIGHLIGHTS | Napoli un diesel in riserva, Vecino regala tre punti d’oro alla Lazio

Spalletti contro Sarri, gara preziosissima per la classifica e dall’alto valore simbolico per le presenze in campo: la decide Vecino con uno squillo importantissimo, ma che gara la Lazio

La Lazio arriva sul manto erboso di un gremito Stadio Diego Armando Maradona di Napoli per cercare il blitz ai danni della capolista, battuta soltanto dall’Inter nel corso di questa impeccabile stagione con Luciano Spalletti condottiero partenopeo. Il grande ritorno di Maurizio Sarri, però, brucia non poco alla sua ex squadra.

I capitolini guidano un primo tempo praticamente senza sbavature, con grande attenzione offensiva e difensiva. Matias Vecino sfiora la rete del vantaggio dopo appena cinque minuti di gioco con un velenoso colpo di testa, ma Di Lorenzo interviene senza pensarci due volte in prossimità della perpendicolare sulla linea di porta laddove Meret la lascia sguarnita. Poca sostanza da parte del Napoli, invece, che rischia e non impensierisce. Di diverso avviso è la ripresa, ben più scoppiettante e con le squadre meglio distese lungo l’intera distesa del terreno di gioco. I padroni di casa, sostenuti dal tifo incessante, tentano di riprendere la partita con la imbucate degli esterni e il solito Osimhen, ma al 67′ arriva la rete del vantaggio ospite grazie ancora a Vecino in controbbalzo, dopo una svista di Kvaratskhelia. Il Napoli vuole il pari con una serie infinita di conclusioni pericolose, ma la difesa laziale guidata da un attento Provedel impedisce il sogno definitivo. Dopo quasi otto anni Sarri fa il colpaccio al Maradona, e il Napoli incassa la prima sconfitta interna della stagione.

Napoli-Lazio, 0-1: highlights, tabellino e classifica

NAPOLI-LAZIO 0-1

67′ Vecino

Classifica Serie A: Napoli 65*, Lazio 48*, Inter 47, Milan 47, Roma 44, Atalanta 41, Bologna 35, Juventus 35, Torino 31, Udinese 31, Monza 29, Fiorentina 28, Empoli 28, Lecce 27, Sassuolo 27, Salernitana 24, Spezia 20, Verona 17, Cremonese 12, Sampdoria 11

*una partita in più