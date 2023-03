Ora lo sa anche il Milan: ha scelto il rinnovo

Intesa vicinissima tra club e calciatore per l’estensione del contratto. I rossoneri devono però tirarsi fuori dalla corsa per il difensore. Tutti i dettagli a riguardo

Era incominciato in maniera pessima, per non dire disastrosa, il nuovo anno per il Milan. I rossoneri erano, non a caso, reduci da 5 sconfitte totalizzate nelle ultime sei uscite tra campionato e coppe: con Stefano Pioli che, contro tutto e tutti, ha avuto ragione nell’insistere nel loro nuovo sistema di gioco.

E’ stato grazie al 3-5-2 apportato dal tecnico parmigiano nelle scorse gare che il ‘Diavolo’ è riuscito a ritrovare quella solidità e quella compattezza che le erano venute a mancare in quel periodo di black-out. Momento che i rossoneri sono, successivamente, riusciti a superare grazie al proprio spirito di gruppo. Non sono mancati, inoltre, anche alcuni nuovi interpreti in questo assetto tattico. Lo si è visto, ad esempio, con l’inserimento di Malick Thiaw nell’undici titolare del Milan. A onor del vero, è stato lo stesso Stefano Pioli a credere fortemente nelle capacità del classe ’01 – e a cui va dato il giusto merito anche a Maldini, ci mancherebbe – gettandolo in campo all’improvviso (scelta che è poi stata ripagata).

Ad essere sinceri, ammontano a 4 i clean-sheet accumulati dal ‘Diavolo’ nelle ultime quattro gare…E in ognuna di queste vi era presente in campo anche il tedesco: il quale ha già dimostrato di quale pasta è fatto. E’ anche vero, però, che il Milan avrebbe bisogno dei giusti rinforzi in vista della prossima stagione. In tal senso, un tassello su cui intervenire è sicuramente quello della difesa (dove non vi bastano i soli Tomori, Kalulu e, per l’appunto, Thiaw). Pioli questo lo sa bene ed è per questo che avrebbe già fatto presente all’intera dirigenza rossonera questa sua richiesta. Proseguendo su questo stesso e identico discorso, quindi, un nome che era stato accostato recentemente al ‘Diavolo’ è quello di William Saliba: centrale difensivo dell’Arsenal, in scadenza nel 2024, che è ormai ad un passo dal rinnovo coi ‘Gunners’.

Calciomercato Milan, sfuma l’ipotesi Saliba: fumata bianca in arrivo per il rinnovo tra lui e l’Arsenal

Già 29 presenze accumulate in stagione, e a cui si aggiungono anche 2 reti e 1 assist, da William Saliba con indosso la maglia dell’Arsenal. Il difensore si è, infatti, messo in luce a suon di ottime prestazioni che ne avevano, inevitabilmente, attirato l’attenzione di diversi club europei, Milan incluso.

A quanto pare, però, i rossoneri sono ormai costretti a doverci rinunciare. Il centrale difensivo francese ha già manifestato voglia di restare ed è intenzionato, a tutti gli effetti, a voler estendere la durata del proprio contratto assieme ai ‘Gunners’. Anche l’Arsenal, dal canto proprio, ha già fatto intendere di essere disposto ad accontentare l’ex Marsiglia con un contratto a lunga durata. E’ vero, non si è ancora discusso di tutti i dettagli, ma ciò che è certo, è che le due parti sono intenzionate a voler andare avanti assieme. Le prossime settimane saranno decisive e si incomincerà a lavorare sulla base del rinnovo: provando a limare, di conseguenza, il tutto.