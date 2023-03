Inter-Juve, annuncio a sorpresa: “Firma piú vicina”

Il calciomercato di Inter e Juventus sempre più vicino alla svolta: apertura per la nuova firma, ecco cosa succede intorno al big

Inter e Juventus, si sa, sono già orientate verso il prossimo calciomercato estivo. Diverse le idee sul taccuino di nerazzurri e bianconeri con alcune che, tuttavia, rischiano di sfumare definitivamente.

Il giornalista Bruno Andrade ha parlato ai microfoni di ‘CNN Portugal’ sottolineando quello che a conti fatti dovrebbe essere il futuro di Alejandro Grimaldo. Il terzino del Benfica, si sa, piace tanto e da tanto tempo proprio alle italiane: Inter e Juventus in primissima fila, visto il contratto del laterale spagnolo in scadenza a giugno. “La settimana scorsa c’era una differenza decisamente maggiore tra quello che chiedeva Grimaldo e quello che offriva il Benfica, ma giorno dopo giorno la distanza si è ridotta. Il giocatore ha iniziato a chiedere un po’ meno, il club ha iniziato ad offrire un po’ di più, anche se la situazione rimane difficile”. Il destino del talento di scuola Barcellona inizia quindi a vedere una schiarita, nonostante l’interesse di diversi top club alla finestra. Grimaldo, alla fine, potrebbe rimanere dov’è. Potrebbe continuare la sua avventura con la maglia del Benfica. Andrade ha aggiunto“La volontà delle due parti è sempre stata quella di venirsi incontro, Grimaldo non ha mai chiuso al rinnovo”.

Grimaldo, firma possibile: Inter e Juve spiazzate

“Altrimenti”, ha proseguito Andrade, “avrebbe chiesto cifre fuori mercato e la dirigenza si è sempre mostrata disponibile a sedersi attorno ad un tavolo e ragionare insieme. Grimaldo ha la fiducia di Schmidt”.

Il giornalista ha poi concluso il suo intervento, stroncando di fatto ogni speranza per Juventus ed Inter di accogliere il terzino nella prossima sessione estiva di calciomercato: “Il Benfica crede di essere più vicino e Grimaldo dal canto suo ha capito che il Benfica non può pagare quello che chiede. Per questo c’è ancora speranza che possa rimanere. Non sempre quando ci sono sondaggi e contatti con altri club, poi si tramutano in offerte. Non ha firmato un pre-contratto con nessun club“.