Occasione da sogno: il Milan sfida Conte

Il calciomercato del Milan può passare dalle scelte di Antonio Conte: sfida al Tottenham, Maldini fiuta il grande colpo

La stagione del Milan di Stefano Pioli, tra alti e bassi, si avvicina verso la sua fase clou. I rossoneri devono fare i conti con la Fiorentina domani sera, per l’anticipo del 25esimo turno di campionato.

Anche se le attenzioni sono già rivolte alla super sfida, tra cinque giorni, contro il Tottenham. Il match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League è alle porte e proprio con Antonio Conte la sfida potrebbe spostarsi anche in sede di calciomercato. Un’estate all’insegna del cambiamento per il ‘Diavolo’ che dovrà necessariamente correre ai ripari per limare una rosa che in più di un’occasione da mesi a questa parte ha dimostrato di non essere sempre all’altezza. Ed in tal senso gli interessi di Milan e Tottenham, in vista del prossimo anno, potrebbero finire per coincidere. Perchè i rossoneri, come gli ‘Spurs’, dovranno pur fare i conti con una situazione abbastanza spinosa in attacco. Da Leao che non ha rinnovato e rischia di abbandonare Milanello ad un anno dalla scadenza contrattuale fino a quello che era e rimane un oggetto misterioso: Charles De Ketelaere. Il belga non ha brillato, ha fatto enorme fatica ad imporsi e le sue qualità non sono ancora sbocciate. Ecco perchè nei piani dei rossoneri potrebbe esservi un altro innesto per accompagnare proprio l’ex Bruges nel corso della prossima annata calcistica.

Lascia il Borussia Dortmund: Maldini è in pole

Occhi in Bundesliga ed in particolar modo in casa Borussia Dortmund dove il nome di Julian Brandt sta monopolizzando l’attenzione in vista dell’estate.

In scadenza nel 2024 (come Leao), il 26enne tedesco n0n è certo di rimanere per vestire, nel suo ultimo anno di contratto, la casacca giallonera. Ci sta pensando il Milan ma Brandt piace tanto anche al Tottenham e non solo. Anche l’Arsenal capolista in Premier League è affascinata dal classe 1996 e potrebbe quindi scatenarsi l’asta, con il ‘Diavolo’ in primissima fila. 30 le presenze in stagione di Brandt con 9 gol e 5 assist vincenti all’attivo con la maglia del Borussia Dortmund: il suo futuro è ancora tutto da scrivere.