Ottanta milioni di euro: ‘doppietta’ dall’Inter per Conte

Ad oggi il tecnico salentino è ancora in scadenza di contratto con il Tottenham, attualmente quarto in classifica e quindi in piena corsa per la qualificazione alla prossima Champions

Motivi di salute stanno tenendo Conte lontano dal Tottenham e dal calcio, eppure il tema permanenza a Londra con il rinnovo del contratto in scadenza a giugno resta attualissimo. Tra le condizioni per la firma ci sarebbe anche il solito mercato, alias ambizioni di provare quantomeno a ridurre il gap dalle super potenze della Premier.

Mercato, appunto. Acontentare Conte è molto difficile, ma Paratici – che lo conosce bene – può riuscirci. Specie se riuscisse a convincere Levy ad andare all’assalto di un paio di ‘fedelissimi’ del salentino. Entrambi all’Inter, entrambi fra i pilastri della squadra che nel 2021 conquistò lo Scudetto con lui in panchina. Senza andare in ordine di importanza, il primo è Alessandro Bastoni. Conte lo avrebbe voluto già l’estate scorsa, ma il classe ’99 respinse le avances. Ora chissà, anche perché il suo contratto scade tra un anno e la situazione finanziaria del club di Zhang rimane molto delicata. Per 50 milioni Marotta e Ausilio, che nei prossimi mesi proveranno a chiudere per il rinnovo, potrebbero sedersi a trattare.

Calciomercato Inter, 30 milioni dal Tottenham per Brozovic

Il secondo è Marcelo Brozovic, passato da insostituibile e intoccabile a cedibile nel giro di qualche mese. Complice l’infortunio al polpaccio, qualche attrito di troppo connesso ad esso e la ‘scoperta’ di Calhanoglu regista.

Il classe ’92 croato può essere la pedina per arrivare a Kessie, lo scambio col Barcellona è stato già abbozzato a gennaio, tuttavia il Tottenham e Conte possono avere i mezzi giusti per convincere l’Inter e il calciatore a preferire la strada verso Londra. Sul piatto, gli ‘Spurs’ potrebbero offrire una trentina di milioni bonus inclusi.