Poker di stelle, la Serie A ringrazia: 200 milioni

Il calciomercato estivo si avvicina a grandi passi e potrebbe vedere più di un arrivo di assoluto valore al termine della stagione

Il campionato di Serie A va avanti, con un Napoli inarrestabile che attende solo l’aritmetica certezza per festeggiare dopo oltre trent’anni il terzo scudetto della storia azzurra.

Ma intanto i pensieri dei club, italiani e non, sono rivolti al calciomercato, alle operazioni che in estate proveranno a rivoluzionare le rose delle big. E le tentazioni, già da adesso, sembrerebbero essere molteplici. Perchè il Milan qualcosa in attacco lo farà, a maggior ragione se Rafael Leao dovesse finire per dire addio visto il mancato rinnovo con il club di Aldo Rossi. E Inter e Juventus, invece, devono fare i conti con una difesa da ricostruire, mentre a centrocampo i bianconeri hanno già salutato McKennie e perderanno a zero Rabiot. Ecco perchè la corsa agli acquisti, taccuino alla mano, è già cominciata per le big del nostro calcio. E le occasioni giuste possono arrivare dalla Spagna, in particolar modo da Barcellona. Perchè il club di Joan Laporta ha intenzione di dare il via ad una vera e propria rivoluzione affinchè la rosa di Xavi possa poi venire rinforzata a dovere. Ecco quindi che i catalani metteranno sul mercato diverse gemme, considerate non più incedibili dall’allenatore spagnolo. Almeno quattro le occasioni da cogliere al volo per le italiane, a partire dal brasiliano Raphinha. Valutato intorno ai 50 milioni, nonostante un buon rendimento verrebbe sacrificato per fare cassa: l’esterno sarebbe una pedina golosissima anche per il Milan, a maggior ragione con l’addio di Leao.

Non solo Raphinha: 200 milioni al Barcellona

Discorso molto simile riguarda Ferran Torres, uscito dalle rotazioni di Xavi e che non solo ai rossoneri piace tantissimo. In questo caso, la valutazione del cartellino dell’ex Manchester City si aggirerebbe intorno ai 35 milioni di euro.

Attenzione anche a Eric Garcia, centrale già accostato alle big di Serie A e che adesso per 40 milioni potrebbe salutare la Catalogna: Inter e soprattutto Juventus possono pensarvi. Attenzione, infine, ad uno dei pezzi più pregiati che tuttavia con Xavi sta facendo enorme fatica. Frenkie de Jong piace molto al Manchester United ma attenzione alla Juventus che già per lungo tempo lo ha cercato e che potrebbe tornare a farvi un pensierino: in questo caso, però, la valutazione sarebbe decisamente alta. Non meno di 75 i milioni richiesti per la partenza dell’ex Ajax, che completerebbe così un poker di addii di primissimo livello. Un tesoretto da 200 milioni di euro da reinvestire sul mercato per regalare alla squadra nuovi volti, rilanciando il progetto Barcellona anche in ambito europeo. La Serie A rimane interessata alla finestra.