“Scomparso da ottobre”: De Ketelaere sotto accusa

Oltre ad aver affrontato il tema legato ad un possibile nuovo stadio, Bianchin ha detto la sua anche sulla situazione legata al rendimento di alcuni calciatori. In particolare il giornalista si è soffermato su Charles De Ketelaere, trequartista classe 2001. Il belga, arrivato la scorsa estate dal Bruges per circa 35 milioni di euro e tra l’entusiasmo del popolo rossonero, sta vivendo una stagione a dir poco negativa. Proprio su questo aspetto, si è espresso il giornalista nella trasmissione TvPlay.

Luca Bianchin a TvPlay, De Ketelaere sotto accusa: ” Scomparso da ottobre”

Luca Bianchin, infatti, in merito al rendimento del belga in questa prima parte di stagione, ha dichiarato che “il 3-4-2-1 del Milan non è tanto diverso dal 4-2-3-1 precedente, cambia davvero poco anche se sono diversi i risultati. I rossoneri sono tornati ad essere aggressivi. Kalulu a destra si alza molto, è importante Maignan perché i centrali possono aprirsi e lasciar giocare lui. Sarà impossibile non sentire l’assenza di Rafael Leao, anche se ultimamente segna poco e si accende a tratti. De Ketelaere può essere una sorpresa, c’è sempre ottimismo intorno a lui. Era partito bene, ma da ottobre in avanti lui è scomparso ed ha dato segnali negativi. E’ introverso ed in campo si vede, ma le qualità ci sono”.