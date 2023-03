Si prendono Lautaro Martinez: la proposta è assurda

L’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez, ha spronato i suoi compagni a fare del proprio meglio dopo la sconfitta di Bologna: possibile addio

Non finiscono le novità in casa nerazzurra. Prima la sconfitta di Bologna, poi il futuro di Lautaro Martinez sempre in bilico. L’attaccante argentino si è infuriato dopo il risultato negativo collezionato contro la compagine guidata da Thiago Motta: già sette sconfitte in Serie A per l’Inter, un bottino assolutamente da rivedere per Simone Inzaghi.

Ora l’attaccante argentino, Lautaro Martinez, potrebbe pensare anche all’addio per una nuova avventura suggestiva. Da Campione del Mondo, ha cercato di spronare a fare del proprio meglio arrivando fino in fondo in Champions League: sarà decisiva la sfida di ritorno contro il Porto dopo la vittoria di misura dell’andata. Il Chelsea potrebbe preparare l’assalto da urlo offrendo anche l’ex difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly, che sta deludendo le attese dopo l’acquisto in estate da parte dei Blues. Le prossime settimane saranno decisive, ma lo stesso difensore del Chelsea guadagna circa 10 milioni a stagione: difficilmente la società nerazzurra accetterebbe una contropartita del genere.

Inter, Lautaro Martinez verso la decisione

Già in passato l’attaccante argentino dell’Inter è stato accostato alle big d’Europa, come il Barcellona: il Toro ha voluto sposare il progetto nerazzurro per puntare sempre più in alto. Ora la società nerazzurra dovrà prendere una decisione anche in ottica futura.

Voluto fortemente da Tuchel, Kalidou Koulibaly non è riuscito ad incidere al Chelsea con Potter: ora il suo futuro è in bilico. L’ex Napoli, da eroe degli azzurri, ha dovuto lavoramente duramente per farsi trovare pronto per un campionato competitivo come la Premier League. I Blues non vincono ormai da tempo, ma la trattativa con l’Inter è sempre più complicata. Lautaro Martinez cercherà di vincere altri trofei con la maglia nerazzurra sperando di alzare anche la Coppa dalle grandi orecchie.