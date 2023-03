Stella in Serie A, pronta la firma: così cambia tutto

Il calciomercato estivo vedrà diverse sorprese, anche in Serie A: cambia il futuro del top player che adesso può firmare

Mancano ancora diverse settimane alla riapertura della sessione estiva di calciomercato ma i maggiori club d’Europa sono già orientati verso quelle che saranno le prossime operazioni, sia in entrata che in uscita.

Il calcio italiano, che si appresta a celebrare il Napoli di Luciano Spalletti come campione d’Italia 2022/23, subirà non pochi cambiamenti. I top club hanno quindi intenzione di rinforzarsi per sfidare, nell’immediato, gli azzurri in vista del prossimo anno. Dalla Juventus che al netto della penalizzazione di 15 punti vivrà una vera e propria rivoluzione, fino ad Inter e Milan che dovranno necessariamente puntellare le rose per tornare competitive in piena regola. Novità intriganti arrivano direttamente dalla Spagna e coinvolgono uno dei nomi più chiacchierati e seguiti negli ultimi anni, anche dalle big di Serie A. Stando a quanto filtra dalla Spagna, ed in particolar modo dal quotidiano ‘Todofichajes.com’, uno dei nomi a lungo circolati per i top club di tutta Europa sembrerebbe vicino ad una svolta per la firma. Si tratta di Thiago Alcantara, sotto contratto con il Liverpool fino al 30 giugno 2024 e recentemente accostato al calcio turco.

Liverpool-Thiago, svolta per l’addio

Il portale sottolinea come non vi siano possibilità per la cessione al termine dell’attuale stagione, al punto che non viene esclusa la firma sul possibile rinnovo da parte dell’ex Barcellona.

Thiago è stato avvicinato a lungo, anche per le sue origini, al calcio italiano. La Serie A ha sognato il colpaccio ma con ogni probabilità dovrà farsene una ragione, visto che il brasiliano (nato in Italia ma naturalizzato spagnolo) pare orientato a rimanere ancora alla corte di Klopp. In questa stagione ha collezionato 24 presenze, con 1 assist e 1867′ in campo, visti anche alcuni infortuni che ne hanno limitato l’impiego da parte del manager tedesco.