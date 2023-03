Brozovic via, l’Inter si cautela: colpo da 30 milioni

Il calciomercato estivo sembra già prendere forma, nonostante una seconda parte di stagione ancora tutta da disputare.

Molte società, nonostante una seconda parte di stagione da giocare, sembrano già proiettate al calciomercato estivo in vista della prossima stagione.

Una delle società più attive in questo senso è l’Inter che, nonostante il futuro di Simone Inzaghi sia ancora incerto, ha intenzione di iniziare a programmare la sessione estiva. Il reparto che la società nerazzurra intende rimpolpare è il centrocampo, che necessità di ulteriore qualità. A tal proposito, soprattutto qualora si verificasse la cessione di Brozovic, la dirigenza sembra aver già individuato il giusto profilo.

Possibile addio per Brozovic: Inter forte su Kessie

Come detto, nonostante il futuro di mister Inzaghi sia incerto, la dirigenza nerazzurra sembra pronta a programmare le strategie per il calciomercato estivo.

Per quanto riguarda le cessioni, uno dei possibili partenti è Marcelo Brozovic, già vicino a lasciare l’Inter nella sessione di riparazione. Qualora il centrocampista croato dovesse salutare ufficialmente, la dirigenza avrebbe individuato Franck Kessie come sostituto. Stando a quanto riporta il quotidiano La Gazzetta dello Sport, infatti, l’Inter è molto interessata all’ex Milan, tanto che in estate potrebbe imbastire una trattativa con il Barcellona su una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Altro aspetto fondamentale, sempre stando a quanto riportato dal quotidiano, è che il 19 blaugrana è intenzionato a vestirsi di nerazzurro la prossima stagione. La volontà di Kessie, quindi, potrebbe rivelarsi fondamentale per il buon esito dell’operazione, con l’Inter che non sembra intenzionata a lasciarsi sfuggire questa grande occasione. Il calciomercato estivo potrebbe presto entrare nel vivo, con il centrocampista classe 96 che potrebbe fare il suo ritorno in Italia dopo solo un anno dal suo addio. Questa volta, però, il futuro sembra essere a tinte nerazzurre.