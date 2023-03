HIGHLIGHTS | Gonzalez-Jovic e Milan a casa: doppio colpo Fiorentina

I padroni di casa esprimono un buon calcio e superano il Milan in piena crisi d’identità, grazie alla rete di Gonzalez su rigore e l’incornata di Jovic nel finale, non basta Hernandez

Fiorentina e Milan chiudono la serata del sabato con una partita vivace su entrambi i fronti, anticipo della venticinquesima giornata del campionato di Serie A.

I padroni di casa mostrano un buon calcio nel corso della prima mezz’ora di gioco, con numerose occasioni passate sotto i piedi degli attaccanti. Il Milan fatica a chiudere le vie, con Maignan chiamato a fare gli straordinari in una serata poco felice. I rossoneri tentano di controbattere alle incursioni avversarie negli ultimi minuti del primo tempo, ma la prima frazione si chiude sullo 0-0 secco. Ripresa ancor più frenetica, su entrambi i fronti. La percussione di Ikoné lungo la corsia destra ubriaca Tomori in copertura che abbatte il francese in area di rigore: Nico Gonzalez non perdona e firma il primo gol della serata per i toscani! Buone occasioni per Giroud nel tentativo di riprendere in mano la situazione, mentre De Ketelaere fatica sulla trequarti. Jovic blinda il risultato con un’incornata frutto di una grande azione sul finale. Non basta la firma di Hernandez, che colpo la Fiorentina ed è 2-1!

Fiorentina-Milan 2-1: highlights, tabellino e classifica

FIORENTINA-MILAN 2-1

47′ Gonzalez (F), 87′ Jovic (F), 90’+5′ Hernandez (M)

Classifica Serie A: Napoli 65, Lazio 48, Inter 47, Milan 47, Roma 44, Atalanta 41, Juventus 35, Bologna 35, Monza 32, Torino 31, Udinese 31, Fiorentina 31, Empoli 28, Sassuolo 27, Lecce 27, Salernitana 24, Spezia 20, Verona 17, Cremonese 12, Sampdoria 11.