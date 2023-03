HIGHLIGHTS | Izzo fa rialzare il Monza: sogno europeo per i brianzoli

Torna a vincere il Monza che nella prima gara del sabato si impone di misura sull’Empoli, ritrovando il successo dopo due ko consecutivi

Il gol di Izzo consente al Monza di ritrovare la vittoria dopo le sconfitte con Milan e Salernitana. Ancora orfana di Rovella, la squadra di Palladino supera di misura l’Empoli, superando momentaneamente Torino e Udinese.

Empoli intraprendente in avvio di partita, ma è il Monza a sbloccare il risultato dopo diciotto minuti di gioco. Ancora in gol Ciurria, bravo a battere Perisan da pochi passi dopo l’assist di tacco di Petagna. L’Empoli non si arrende e ad inizio ripresa trova la rete del momentaneo pareggio con Satriano che batte Di Gregorio di testa dopo un tocco di Pablo Marì su cross di Marin.

L’episodio non taglia le gambe al Monza che anzi, al 67′ ripassa in vantaggio e lo fa con capitan Izzo che di testa infila la sfera in rete sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Caprari.

Monza-Empoli: highlights, tabellino e classifica

MONZA-EMPOLI 2-1

18′ Ciurria, 51′ Satriano, 67′ Izzo

La classifica: Napoli 65, Lazio 48, Inter 47, Milan 47, Roma 44, Atalanta 41, Juventus 35, Bologna 35, Monza 32, Torino 31, Udinese 31, Fiorentina 28, Empoli 28, Sassuolo 27, Lecce 27, Salernitana 24, Spezia 20, Verona 17, Cremonese 12, Sampdoria 11.