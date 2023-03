Il Chelsea non si ferma, Luis Enrique il prescelto: la Juve ora trema

Il calciomercato estivo sembra già prendere forma, nonostante una seconda parte di stagione ancora da disputare.

Tra queste troviamo il Chelsea che, nonostante la campagna acquisti faraonica svolta in inverno, non sembra intenzionato a fermarsi. Oltre ai possibili nuovi acquisti, però, la dirigenza blues sta valutando il futuro del tecnico Potter che, complice una stagione a dir poco deludente, sembra destinato a lasciare Londra al termine della stagione. Qualora ciò si verificasse, la dirigenza ha individuato Luis Enrique come sostituto ideale.

Il Chelsea forte su Luis Enrique: Chiesa l’obiettivo principale

Come detto, il futuro di Potter al Chelsea è sempre più in bilico, tanto che la dirigenza ha individuato nell’ex c.t della Spagna il profilo perfetto per sostituirlo.

In caso di arrivo da parte del tecnico spagnolo, il Chelsea potrebbe piombare con decisione su Federico Chiesa. Luis Enrique, infatti, stravede per l’ex viola, tanto che potrebbe chiederlo agli inglesi come primo rinforzo della prossima stagione. La Juventus, complici i problemi per il caso plusvalenze, potrebbe pensare di cederlo di fronte ad un’offerta importante. Lo stesso calciatore gradirebbe giocare in Premier League, e questo potrebbe facilitare il buon esito della trattativa. Il mercato estivo sembra pronto ad accendersi, con il Chelsea che vuole viverlo da protagonista assoluto.