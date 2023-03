Il Milan tenta il colpo, Maldini cala il Jolly: la Fiorentina ora trema

Nonostante una seconda parte di stagione da disputare, molte società sembrano già proiettate verso il prossimo calciomercato estivo.

Tra le società più attive troviamo il Milan, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli in estate. Il reparto dove i rossoneri hanno la necessità di intervenire è quello avanzato, visto che Rafael Leao e Brahim Diaz potrebbero salutare al termine della stagione. Il portoghese, infatti, in caso di mancato rinnovo, potrebbe essere ceduto per non rischiare di perderlo a parametro zero come accaduto con Kessie e Donnarumma. Lo spagnolo, invece, visto il riscatto fissato a 22 milioni, potrebbe tornare al Real Madrid al termine della stagione. Proprio per questo la dirigenza rossonera non vuole farsi trovare impreparata, tanto che sembra aver già individuato il giusto profilo da inserire in rosa.

Il Milan valuta Nico Gonzalez: Maldini si gioca lo scambio

Come detto, nonostante una seconda parte di stagione da disputare, il Milan sembra già proiettato alla programmazione del prossimo calciomercato estivo.

Il calciatore individuato dalla dirigenza rossonera per rinforzare il reparto avanzato è Nico Gonzalez, argentino classe 1998 della Fiorentina. Il calciatore si sta rendendo protagonista di una stagione sottotono, che lo vede a quota sei reti realizzate in 22 partite giocate tra campionato e coppe. Nonostante questo, il Milan sembra voler provare a portarlo a Milano, tanto che Maldini sembrerebbe pronto ad offrire una contropartita tecnica alla viola. I rossoneri, infatti, starebbero pensando di inserire in un eventuale trattativa il cartellino di Alexis Saelemaekers o Junior Messias. I due calciatori trovano il gradimento di Italiano, ma bisognerà capire se la dirigenza viola sia disposta a lasciar partire Gonzalez con questa formula. Il calciomercato estivo è pronto ad accendersi, con il Milan che sembra intenzionato a regalare il talento argentino a Stefano Pioli.