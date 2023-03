La Roma mette la freccia, tradimento servito: Juve incredula

Il calciomercato estivo sembra già prendere forma, nonostante una seconda parte di stagione ancora tutta da disputare.

Nonostante una seconda parte di stagione da giocare, molte società sembrano già proiettate nel programmare il prossimo calciomercato estivo in vista della prossima stagione.

Tra le società più attive in questo senso troviamo la Roma, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la propria rosa in estate. Nonostante il futuro di José Mourinho sia ancora incerto, la dirigenza giallorossa inizia a studiare i primi possibili colpi della sessione estiva. Il reparto che i giallorossi vogliono rinforzare è la difesa, soprattutto per quanto riguarda le corsie laterali. A tal proposito, l’obiettivo principale sembra essere già stato individuato dalla dirigenza.

La Roma piomba su Cuadrado: sorpasso sull’Inter e Juventus tradita

Il calciatore individuato dai giallorossi per rinforzare le corsie laterali è Juan Cuadrado, colombiano classe 1988 della Juventus.

Il calciatore individuato dai giallorossi per rinforzare le corsie laterali è Juan Cuadrado, colombiano classe 1988 della Juventus. Stando a quanto riporta il quotidiano Tuttosport, infatti, la Juventus non intende rinnovare il contratto al calciatore, che potrebbe decidere di proseguire la propria carriera in Italia. Il classe 88 vedrà scadere il proprio contratto con la vecchia signora al termine della stagione, con la Roma pronta ad approfittarne per aggiungere qualità ed esperienza alla rosa. Sul calciatore c’è anche il forte interesse dell’Inter, ma l’ingaggio del colombiano è troppo alto per le casse del club nerazzurro che preferisce puntare su profili più giovani. Il calciomercato estivo sembra già accendersi, con la Roma pronta a regalare a Mourinho il grande colpo per la corsia esterna.