Roma-Juventus, Mourinho ci sarà: la decisione UFFICIALE

Una decisione che cambia le carte in tavola, in vista del big match dell’Olimpico: alla fine Mourinho sarà in panchina

Una polemica infinita quella accaduta in Cremonese-Roma e che ha visto il diverbio a distanza tra Marco Serra, quarto uomo, e Josè Mourinho.

Lo ‘Special One’ è stato squalificato per due giornate, per le frasi rivolte a Serra e che lo avrebbero allontanato dalla squadra giallorossa sia contro la Juventus che col Sassuolo. Adesso, però, tutto è cambiato. In seguito al ricorso presentato dalla Roma, infatti, la Corte federale d’Appello ha deciso che la valutazione sullo scontro tra Serra e Mourinho richiederà più tempo. Nel frattempo, le due giornate inflitte all’allenatore portoghese sono state lasciate in sospeso. Domani sera, all’Olimpico, Mourinho sarà quindi regolarmente in panchina per guidare la sua Roma. Una decisione a sorpresa, inattesa, scaturita alla luce degli elementi raccolti dal club capitolino che ha presentato il ricorso d’urgenza nella giornata di ieri.

Mourinho ci sarà contro la Juve: decisione UFFICIALE

È stato connotato come la reazione pesante dell’allenatore sia stata frutto di una ‘provocazione’ e servirà quindi altro tempo utile per arrivare ad una decisione definitiva riguardo alla squalifica dello ‘Special One’.

Potrebbe quindi, con ogni probabilità, venire tolta una giornata dal computo, con Mourinho indisponibile solo per la gara di settimana prossima contro il Sassuolo. Intanto la Roma deve fronteggiare la ‘Vecchia Signora’ che, per motivi diversi da quelli dei giallorossi, non può permettersi passi falsi da qui al termine della stagione.