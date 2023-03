Scamacca torna in Serie A: doppia scelta per l’attaccante

Scamacca è conteso tra due squadre di Serie A. La rottura col suo agente lo ha reso un giocatore appetibile soprattutto in Serie A

Scamacca è un attaccante dal talento davvero difficile da discutere. La prima punta classe 1999 è approdato di recente in Premier League, più precisamente al West Ham. A Londra si respira calcio in ogni angolo, e quale ambiente migliore per crescere professionalmente?

Fino ad oggi la sua esperienza con gli Hammers è sempre stata piuttosto altalenante. Numerosi alti e bassi hanno fatto sì che il giocatore venisse relegato ai margini della rosa. Poi, pochi giorni fa, è arrivata la stangata definitiva.

Ovvero la rottura col suo storico agente. Questo in termini di mercato potrebbe essere un colpo di scena clamoroso. Che potrebbe così portarlo via da Londra al più presto, in caso di mancanza di garanzie future.

C’è grande fermento per questa notizia. Soprattutto da parte di coloro che vorrebbero rivederlo in Italia, magari con la maglia della loro squadra preferita. Di recente si è parlato di un intreccio con la Juventus. Ma la sua direzione potrebbe essere da tutt’altra parte.

Sembra infatti che due squadre in particolare abbiano richiesto le sue prestazioni: ovvero Milan e Inter. Si tratta dunque di un vero e proprio derby di mercato, tra due club che navigano all’incirca in acque comuni.

Il Milan è alla ricerca di una prima punta, visto che Origi e Giroud presi singolarmente potrebbero non essere in grado di garantire una titolarità stabile nel corso del tempo. Cosa che invece con un elemento così giovane sarebbe decisamente più abbordabile.

L’Inter invece è alla costante ricerca di un vice Dzeko. E poi, parlando sempre di età, sarebbe pur sempre un investimento che guarda al futuro. Ed è una cosa saggia, sempre e comunque. A prescindere dalla condizione.

Corsa a due per Scamacca: come andrà a finire?

Scamacca per il Milan e per l‘Inter potrebbe essere il profilo ideale. Giovane, di talento e soprattutto dal costo relativamente basso. Con una nuova “procura” il suo ingaggio sarebbe nuovamente da discutere.

Tuttavia ad oggi potrebbe non esserci alcun bisogno di investire cifre folli per accaparrarselo. Il fatto che al West Ham stia giocando relativamente poche partite a sua volta potrebbe essere un motivo in più per cambiare aria.

Ma come al solito, per eventuali aggiornamenti ci sarà da attendere. Soprattutto se si tratta di scenari ipotetici e per nulla certi.