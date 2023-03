Scambio grazie a Leao: scommessa ‘gratis’ di Maldini

Il Milan fa già i conti con le prossime idee per il calciomercato estivo: decisivo l’addio di Rafael Leao, nuovo colpo

La sfida con il Tottenham dirà tanto, se non tutto, del presente e del futuro del Milan di Stefano Pioli. Proseguire in Europa per macinare esperienza e portare milioni in cassa, da reinvestire durante l’estate che verrà.

Sì, perché quelli che attendono il ‘Diavolo’ saranno mesi bollenti, con la sessione estiva di calciomercato che rischia di portare avanti una rivoluzione agli ordini dell’allenatore emiliano. A partire da Rafael Leao, perno fondamentale nell’attacco rossonero che tuttavia potrebbe salutare al termine dell’attuale stagione. In scadenza nel giugno 2024, il portoghese non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo con la società di Cardinale e l’ipotesi che possa dire definitivamente addio ai rossoneri è sempre più concreta. In tal senso, Maldini non si fascia la testa e ha già pronta la richiesta di almeno 120 milioni di euro per il club che intenderà puntare forte sull’ex Lille. Ma cosa ne sarà dell’attacco milanista? Chi al posto del gioiello portoghese? La dirigenza è, in tal senso, già al lavoro da tempo sondando il terreno per diversi profili.

Milan, post Leao: ecco il gioiello scelto da Maldini

Ne arriveranno due, uno sarà una scommessa giovane e di talento che in futuro potrebbe rivelarsi (da Milanello lo sperano) un vero e proprio craque.

Ed il nome giusto può essere quello di Dilane Bakwa, ala del Bordeaux classe 2002. Il gioiellino francese viene valutato 10-12 milioni ed il Milan potrebbe tentare uno scambio per regalarlo a Pioli. Sul piatto il cartellino di Alexis Saelemaekers o, in alternativa, quello di Messias. Mancino raffinatissimo, il Milan approfitterebbe degli eccellenti rapporti con il Bordeaux (che punta all’immediata risalita in Ligue 1, al momento è secondo) visto l’approdo di Adli a Milanello, ben sei mesi dopo l’acquisto da parte dei rossoneri. Il 20enne può quindi essere la scommessa di Maldini per l’anno prossimo: in questa stagione ha collezionato 4 gol e 6 assist vincenti in tra Ligue 2 e coppe.