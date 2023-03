Tutti pazzi per Palladino: una big lo prenota

Alla prima esperienza in Serie A Raffaele Palladino sta stupendo tutti, grazie alle ottime prestazioni fornite dal suo Monza.

Raffaele Palladino è una delle note più liete di questa stagione, visto il grande percorso svolto fin qui con il Monza.

Il tecnico campano, infatti, da quando ha preso il comando della squadra lo scorso settembre, ha ottenuto otto vittorie, quattro pareggi e sei sconfitte, conquistando 28 punti. Queste ottime prestazioni non sono passate inosservate agli occhi degli altri club, che lo stanno monitorando per la prossima stagione. Tra queste società figura anche una big, rimasta stregata dalle qualità del classe 1984.

Tutti pazzi per Palladino: ci pensa anche il Milan

Proprio per questo, molte società hanno messo gli occhi sul tecnico dei brianzoli. Tra i club più interessati troviamo Torino e Fiorentina, che lo stanno monitorando in caso di separazione da Juric e Italiano. Oltre a loro, però, ad aver messo gli occhi su Palladino troviamo anche il Milan, con la dirigenza rimasta stregata dalle doti del tecnico. I rossoneri, infatti, ci pensano per il futuro, visto che il tecnico Stefano Pioli resta comunque in bilico nonostante la ripresa delle ultime settimane. La cosa certa è che Raffaele Palladino sembra definitivamente pronto al grande salto, con molte società nostrane pronte ad offrirgli la propria panchina. La speranza del Monza e di tutti i tifosi, ovviamente, è quella di poterlo vedere sulla propria panchina anche nella prossima stagione.