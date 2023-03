Addio Pioli, il Milan trova l’erede in Serie A

Il Milan, al termine della stagione, non è certo di riconfermare Stefano Pioli: tutto può cambiare, spunta l’erede dalla Serie A

Una battuta d’arresto, imprevista, a pochi giorni da quello che rischia di essere il match spartiacque per la stagione del Milan di Stefano Pioli.

Il ko con la Fiorentina non ci voleva, a maggior ragione in vista di mercoledì quando a ‘New White Hart Lane’ andrà in scena Tottenham-Milan, gara di ritorno degli ottavi di Champions League. I rossoneri, evidentemente con la testa già all’Europa, tornano quindi ad assaporare la sconfitta: adesso il cammino per uno dei primi quattro posti in Serie A rischia di farsi decisamente più arduo. E sul banco degli imputati, come accaduto spesso quest’anno, torna Stefano Pioli. L’allenatore emiliano, nonostante lo scudetto conquistato meno di un anno fa ed un contratto firmato fino al 2025, potrebbe pagare a caro prezzo un finale di stagione deludente. A maggior ragione se l’ingresso alla prossima fase a gironi della Champions League non venisse centrato. E nel vortice di rumors e indiscrezioni di calciomercato, iniziato a spuntare i primi nomi che la dirigenza rossonera potrebbe valutare per rimpiazzare proprio Pioli. Come detto, molto dipenderà da come terminerà l’annata del ‘Diavolo’ che ha ormai da mesi abbandonato l’idea di competere per lo scudetto con il Napoli e rischia pure di rimanere fuori dalle prime quattro in Serie A.

Il profilo che un pò a sorpresa si sta facendo spazio per giugno è quello di Vincenzo Italiano. L’allenatore della Fiorentina, che ha battuto proprio ieri sera il Milan, viene considerato uno dei migliori tecnici emergenti del panorama italiano e già a Firenze ha mostrati, a tratti, grandi cose. Conosce benissimo il calcio italiano e potrebbe quindi diventare la prossima scommessa della società di Cardinale, nel caso il Milan ed il tecnico parmense si dicessero addio durante l’estate. Italiano, quindi, in primissima fila per ereditare da Pioli la panchina rossonera.