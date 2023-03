Affare a zero, ostacolo inglese per la Juve

La Juve sta cercando di portare avanti una trattativa molto complicata. Questo per via di un grande ostacolo che sembra insormontabile

La Juve sta portando avanti quello che a tutti gli è effetti è un affare molto complicato. Si tratta infatti di un rebus in attacco che sta tenendo impegnati tutti. Sia a livello mentale che soprattutto a livello fisico, visto che certe trattative prosciugano le energie come poche cose al mondo.

Tempo fa si era già parlato di un concreto interesse da parte di numerose squadre per Tielemans. Il talentuoso centrocampista belga ha varie pretendenti al suo cospetto. Ragion per cui dal punto di vista dei bianconeri scalfire la concorrenza non sarà facile.

Attualmente il giocatore si trova in scadenza col Leicester, e del rinnovo nemmeno l’ombra. L’indiziata principale per prenderlo è il Liverpool, la quale possiede del budget adatto per poter sopportare determinati investimenti. Cosa che invece non sembra riguardare la Juve, che economicamente non potrebbe mai reggere il confronto.

I Reds avrebbero maggiore libertà economica in virtù di una simile trattativa. Questo in quanto i club inglesi generalmente si approcciano al mercato con lo stesso modus operandi.