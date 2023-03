Contatti avviati: Mourinho sfida l’Inter, colpo da Madrid

Il calciomercato estivo inizia già ad entrare nel vivo: colpo da Madrid, Inter e Roma sono pronte a darsi battaglia

La stagione va avanti e la Serie A continua a vedere un Napoli lanciatissimo verso il terzo tricolore della sua storia, nonostante il recente passo falso del Milan.

In attesa di conoscere ciò che farà l’Inter alle 18 a San Siro contro il Lecce, tornano con prepotenza le indiscrezioni che vedranno il calciomercato estivo al centro dei pensieri delle big d’Italia e non solo. Ecco quindi che proprio i nerazzurri dovranno darsi da fare per rimpiazzare Skriniar e, probabilmente anche de Vrij. Ma non solo. L’estate della ‘Beneamata’ potrebbe registrare intrecci rivelanti anche sulla strada del grande ex, Josè Mourinho. Sia l’Inter che la Roma, infatti, potrebbero finire per lottare per obiettivi comuni a partire dal prossimo giugno. Uno dei nomi che alletta non poco sia i nerazzurri che i giallorossi può arrivare direttamente da Madrid, sponda Real. Si tratta dello spagnolo Nacho che, già abbondantemente accostato al Milan nei mesi scorsi, rimane in scadenza a giugno con la società di Florentino Perez.

Lo manda Ancelotti: Nacho firma a zero

Sia da centrale che da terzino su ambedue le fasce, l’esperto 33enne sarebbe un regalo di primissimo livello per le difese di Inzaghi e Mourinho.

In questa stagione agli ordini di Ancelotti, seppur non da primissima scelta, Nacho ha collezionato comunque 27 presenze e 1686′ in campo con la maglia delle ‘Merengues’. I due club italiani avrebbero già avviato dei contatti, delle chiamate, per sondare il terreno in vista della prossima estate. Nacho, quindi, potrebbe salutare la squadra di Ancelotti per approdare come ultima tappa della carriera nel calcio italiano. Inter e Roma alla finestra: Nacho, a zero, è una pista che può diventare sempre più concreta.