HIGHLIGHTS | Inter-Lecce 2-0: tre punti d’oro, Napoli a -15

Tre punti importantissimi per l’Inter che si riporta a 15 punti dal Napoli capolista in Serie A: riparte la rincorsa ai partenopei, Inzaghi sorride

Un due a zero rotondo inflitto all’Inter grazie alle reti Mkhitaryan e Lautaro Martinez. Con questa vittoria i nerazzurri si portano a quota 50 punti, a 15 lunghezze dal Napoli capolista sconfitta in casa dalla Lazio targata Sarri. La vetta resta comunque distante per l’Inter, che così può pensare in ottica qualificazione alla prossima Champions League cercando così di allungare sulle dirette concorrenti. Nella prossima giornata i nerazzurri scenderanno in campo venerdì sera a La Spezia per poi pensare al ritorno di Champions League contro il Porto (all’andata 1-0 a San Siro).

Il tabellino di Inter-Lecce:

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Gosens (90’ Zanotti), Barella, Mkhitaryan (71′ Brozovic), Calhanoglu (78′ Gagliardini), Dumfries (78′ D’Ambrosio); Dzeko, Martinez (71′ Lukaku). A disp. Handanovic, Cordaz, De Vrij, Bellanova, Asllani, Carboni, Zanotti. All. Simone Inzaghi.

Lecce (4-3-3): Falcone, Gendrey, Tuia (65′ Romagnoli), Umtiti, Pezzella, Gonzalez (82′ Helgason), Hjulmand, Maleh (57′ Blin), Strefezza (57′ Oudin), Ceesay, Di Francesco (82′ Banda). A disp. Bleve, Brancolini, Askildsen, Colombo, Ceccaroni, Gallo, Lemmens, Cassandro. All. Marco Baroni.

Reti: 29′ Mkhitaryan, 53′ Martinez