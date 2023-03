HIGHLIGHTS | Mourinho batte Allegri: decide un gol di Mancini

La Roma supera di misura la Juventus grazie al gol di Mancini: un bolide dalla distanza che trafigge il portiere bianconero. Mourinho vola

Delusione Allegri, felicità Mourinho. La Roma vola in classifica superando 1-0 la Juventus: ora per i bianconeri si fa sempre più dura per la qualificazione alla prossima Champions League in attesa del verdetto del ricorso per il caso plusvalenze. Bianconeri anche sfortunati visto che hanno colpiti tre pali nell’arco dei novanta minuti: nella ripresa Allegri ha mandato in campo anche Chiesa e Pogba, ma non è arrivato il gol.

La Roma ha trovato la sua quadratura con un’identità ben chiara e riconoscibile. Le scelte iniziali di Mourinho hanno dato i frutti sperati con altri tre punti preziosi in ottica Champions League. I giallorossi volano al quarto posto raggiungendo il Milan: un risultato decisivo per affrontare al meglio anche le sfide di Europa.

Il tabellino di Roma-Juventus:

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski (64′ Karsdorp), Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini (86′ Belotti), Wijnaldum (73′ Bove); Dybala (73′ Abraham) All.: José Mourinho

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro (46′ Bonucci); Cuadrado (90′ Kean), Fagioli (59′ Chiesa), Locatelli (77′ Paredes), Rabiot, Kostic (77′ Pogba); Di Maria; Vlahovic All.: Massimiliano Allegri

Arbitro: Fabio Maresca (Napoli)

Rete: 53′ Mancini

Ammoniti: Locatelli (Juventus), Matic (Roma), Cristante (Roma), Spinazzola (Roma), Kostic (Juventus)

Espulsi: 90′ Kean (Juventus)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 65, Inter 50, Lazio 48, Roma 47, Milan 47, Atalanta 42, Bologna* 35, Juventus 35**, Udinese 32, Monza 32, Torino* 31, Fiorentina 31, Empoli 28, Sassuolo* 27, Lecce 27, Salernitana 25, Spezia 21, Hellas Verona 18, Cremonese* 12, Sampdoria 12.

*Una partita in meno

**Quindici punti di penalizzazione