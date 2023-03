HIGHLIGHTS | Nessuna emozione tra Samp e Salernitana: finisce 0-0

Samp e Salernitana hanno chiuso il loro scontro reciproco con un risultato di 0-0. Un punteggio che non conta né vinti né vincitori

Le due squadre hanno dato vita ad uno spettacolo non così tanto entusiasmante. Malgrado alcune fiammate si è visto veramente poco a livello di gioco e di spettacolo. Del resto il punteggio finale in campo parla in maniera tristemente chiara.

Tra gli episodi più clamorosi c’è stata l’uscita anticipata di Sabiri, l’uomo copertina che teoricamente avrebbe dovuto prendere in mano la Sampdoria prima e durante Stankovic. Così non è stato, e al momento della sua uscita la reazione è stata fin troppo esplicita.

Samp Salernitana 0-0: highlights, tabellino e classifica

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 65, Lazio* 48, Inter 47, Milan* 47, Roma 44, Atalanta* 42, Bologna 35, Juventus** 35, Monza* e Udinese* 32, Torino e Fiorentina* 31, Empoli* 28, Sassuolo 27, Lecce 27, Salernitana* 25, Spezia* 20, Verona* 18, Cremonese 12, Sampdoria* 12.

*Una partita in più

**Una partita in meno e 15 punti di penalizzazione