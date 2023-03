Il Milan tenta il colpo dal Napoli: Spalletti pronto a dirgli addio

Il calciatore azzurro ha il contratto in scadenza nel 2024 assieme ai ‘partenopei’. Occhio perché può pensarci il Milan. Pioli a caccia del nuovo rinforzo in mediana

Era incominciato in maniera pessima, anzi, disastrosa il nuovo anno per la squadra di Stefano Pioli. I rossoneri avevano, infatti, avvertito una lunga e brutta battuta d’arresto che l’ha, poi, portata a totalizzare ben 5 sconfitte nell’arco di sole sei gare tra campionato e coppe.

E’ stato, proprio, da quel momento in poi che il Milan si è successivamente ricompattato: riuscendo a collezionare 4 vittorie consecutive. La cosa ancor più confortante, per loro, è stata sicuramente quella di aver trovato nuova ed ulteriore compattezza. Grazie a questo nuovo sistema di gioco – ossia il 3-5-2, con tanto di inserimento di Thiaw nell’undici titolare – i rossoneri sono riusciti, non soltanto, nell’intento di conquistare 9 punti negli scorsi tre match di Serie A, ma anche in quello di mantenere la propria porta inviolata in tutte queste ultime uscite (cosa che è accaduta anche in Champions League contro il Tottenham).

Ad ogni modo, però, diventa fondamentale gettare un occhio anche al mercato. E’ vero, i rossoneri non avranno chissà quale disponibilità economica sul mercato ma, nonostante questo, restano comunque alla ricerca di nuovi rinforzi in vista della prossima estate. Innesti che potrebbero giungere direttamente dall’Italia…Provando a rivolgere, insomma, il proprio sguardo su chi non sta trovando particolare fortuna all’interno dei propri club. Uno di questi potrebbe essere Diego Demme: centrocampista su cui il Milan potrebbe pensare di fiondarsi per giugno.

Calciomercato Milan, spunta fuori l’idea Demme per i rossoneri: è in uscita dal Napoli

Diego Demme ha messo piede, per la prima volta, in quel di Napoli nell’ormai lontano 2019: annata in cui riuscì a toccare, comunque, il tetto delle 22 presenze stagionali e a cui si aggiunse anche 1 rete.

A distanza di anni, però, il calciatore non ha più trovato quella continuità davanti a sé ed è perciò finito, sempre più, ai margini del progetto ‘partenopeo’ (soli 23′ in stagione per lui). A dirla tutta, infatti, l’ex calciatore del Lipsia ha un contratto che lo vede legato al fianco del Napoli sino a giugno 2024: motivo per cui De Laurentiis e i suoi potrebbero pensare di cederlo nell’arco della prossima estate in modo tale da intascarne qualcosina dalla sua potenziale cessione. Come appena preannunciato, d’altronde, a farci su un pensierino potrebbe essere il Milan. I rossoneri potrebbero prendere in considerazione l’idea Demme in ottica del dopo Bakayoko (ormai destinato a lasciare Milanello a parametro zero a giugno). Oseremmo, quindi, dire che si tratterebbe a tutti gli effetti di un ulteriore step in avanti sia per la squadra di Pioli che per il calciatore stesso, il quale potrebbe dare qualche garanzia in più rispetto all’ex Chelsea.