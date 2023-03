Addio Juve, Paredes svela il suo futuro

Leandro Paredes non ha conquistato la Juventus. Prestazioni sottotono per il centrocampista argentino campione del Mondo: ecco il suo futuro

Novità importanti per quanto riguarda il futuro del centrocampista argentino della Juventus, Leandro Paredes, arrivato in prestito dal PSG. Quasi sicuramente non ci sarà il riscatto da parte del club bianconero con la voglia del giocatore sudamericano di continuare la sua avventura in Europa.

Ai microfoni di TycSports lo stesso Paredes ha rivelato: “Non tornerò presto al Boca. Ho ancora 28 anni e sono contento della mia vita in Europa, con la mia famiglia, con il club… Quindi non tornerò per ora. Ovviamente, come ho sempre detto , la mia voglia di tornare e di terminare la mia carriera al Boca è immensa”. Ha svelato tutti i suoi obiettivi per i prossimi mesi: “Penso di avere ancora a disposizione qualche anno in Europa. Non voglio ingannare le persone, che mi chiamano e mi chiedono per il possibile ritorno in Sudamerica”.

Juventus, Paredes e la sua voglia di tornare in Sudamerica

Cresciuto calcisticamente nel Boca Juniors, Paredes è arrivato in Italia da giovanissimo facendosi strada tra Roma ed Empoli: poi il passaggio allo Zenit per poi finire nel prestigioso club parigino, ancora proprietario del suo cartellino. Attualmente è un giocatore della Juventus, ma non sarà riscattato sicuramente dal club bianconero. Il suo futuro è ancora in Europa per poi terminare la carriera al Boca Juniors.