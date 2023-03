Fagioli può lasciare la Juventus in estate: il top club prepara l’offerta

Nicolò Fagioli, centrocampista della Juventus, sarebbe finito nel mirino del PSG di Galtier: le ultimissime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A e sui bianconeri usciti sconfitti ieri dall’Olimpico contro la Roma

La Juventus di Massimiliano Allegri, nella serata di ieri, è stata battuta dalla Roma di Josè Mourinho per mano della rete di Gianluca Mancini, difensore centrale giallorosso protagonista in tanti versi nel match dell’Olimpico.

Fra i giocatori in copertina della sfida capitolina c’era anche Nicolò Fagioli, giovane centrocampista italiano che, dopo la grandissima stagione con la maglia della Cremonese in Serie B, è riuscito a ritagliarsi un posto da protagonista con la casacca anche della Vecchia Signora in quest’annata così complicata e difficile per la Juventus. Massimiliano Allegri ha evidentemente riconosciuto le qualità del giovane calciatore della Juventus che ormai è fra i titolari e, nonostante ieri non abbia brillato, si sta mettendo in mostra come uno dei migliori prospetti del nostro campionato tanto da finire nel mirino, in sede di calciomercato, anche di alcuni top club europei fra i quali spicca il PSG di Galtier, da sempre molto attento sui talenti del calcio del Vecchio Continente.

Calciomercato Juventus, Fagioli nel mirino del PSG: tutti i dettagli

Il PSG, nonostante salti agli occhi per l’ingaggio di giocatori di primissima fascia, ha anche una certa attenzione per i giovani talento del calcio europeo e mondiale e Nicolò Fagioli sembrerebbe rientrare in questo novero ristretto di talenti messi nei radar da parte della società transalpina.

La Juventus, che sta vivendo una situazione decisamente complicata e piena di incertezze, ha un contratto fino al 2026 con Fagioli, una sorta di assicurazione sul valore del cartellino dell’ex giocatore della Cremonese che la Vecchia Signora valuta una cifra non inferiore ai 30 milioni di euro, soprattutto se, in questo finale di stagione, dovesse confermare quanto di buono mostrato fino ad ora.