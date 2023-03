Il Milan all’improvviso ⚡️: colpo a sorpresa in Serie A 🚨

La dirigenza del Milan monitora una delle rivelazioni della Serie A: il possibile assalto nella prossima estate

È arrivato un altro pesante stop per il Milan di Stefano Pioli a pochi giorni dal ritorno di Champions League contro il Tottenham.

I rossoneri, ko a Firenze, entrano nella decisiva settimana di Champions. “La Fiorentina ha fatto meglio per qualità ed energia. Nella ripresa abbiamo fatto un po’ di più ma non è bastato. Non abbiamo mai pensato al Tottenham e non abbiamo preparato la partita in funzione di Londra. È uno stop che non ci voleva: da qui alla fine dobbiamo fare molto meglio, bisogna pedalare per arrivare nelle prime 4. Mercoledì sarà diverso, giocheremo al massimo delle nostre potenzialità”, ha dichiarato a caldo l’allenatore rossonero. Dopo il flop in campionato per il bis Scudetto, il Milan cerca l’impresa nella massima competizione europea. Nel frattempo, tiene già banco anche la prossima sessione di calciomercato estivo.

Calciomercato Milan, colpo a sorpresa in Serie A

Iniziano a spuntare i primi in entrata per il Milan, senza però dimenticare le sirene estere sui big rossoneri.

Oltre a Leao, nella prossima estate la Premier League potrebbe tornare alla carica anche per Tonali. Servirà un’offerta irrinunciabile, ma il club rossonero si sta guardando già intorno. Un nuovo obiettivo potrebbe essere Lovric, rivelazione dell’Udinese di Sottil: la sua valutazione ha già raggiunto i 25-30 milioni di euro. Il Milan è insomma avvisato.