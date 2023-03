Firma gratis: così Guardiola ‘scippa’ la Juventus

Il calciomercato bianconero può vedere uno sgarbo da Manchester: lo vuole Guardiola, lascia Torino a costo zero

La sconfitta in casa della Roma pesa e non poco sull’umore della squadra di Allegri che, adesso, dovrà vedersela con il Friburgo per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. La Juventus, però, guarda ben oltre.

Perchè tra i chiodi fissi della dirigenza torinese vi è il calciomercato che, durante la prossima estate, rischia di portare non pochi cambiamenti alla rosa a disposizione del tecnico livornese. In difesa diranno probabilmente addio, a zero, sia Alex Sandro che Cuadrado. In attacco occhio ai destini di Vlahovic e Chiesa che rimangono sempre nel mirino di diversi top club in vista di giugno. Ma una delle partenze che rischia di pesare maggiormente sulle future scelte di Allegri riguarderà il centrocampo. Perchè Adrien Rabiot rimane in scadenza e non dovrebbe nemmeno lui prolungare il contratto con la ‘Vecchia Signora’: l’addio, a zero, è quasi scontato. Anche se, dopo le ultime dichiarazioni, uno spiraglio potrebbe rimanere aperto riguardo al futuro a Torino: “Qualificazione alla Champions? Peserà nelle mie decisioni future”, ha detto ai microfoni di ‘DAZN’ il centrocampista ex PSG. Uno scenario che, ora come ora, appare abbastanza remoto per la squadra di Allegri. Intanto, in questa incertezza generale (la Juventus spera ancora di poter vedere annullata la penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze) a farsi avanti potrebbe essere il Manchester City.

Addio senza Champions: Rabiot nel mirino del City

Pep Guardiola guarda con grande interesse il profilo del 27enne di Saint-Maurice, stando a quanto viene riportato da ‘Fichajes.com’.

L’allenatore spagnolo ha intenzione di portare a Manchester rinforzi di un certo peso, per provare ad avvicinarsi ulteriormente al dominio dell’Arsenal per il prossimo anno. E Rabiot, a cui andrebbe pagato solo un ricco stipendio, potrebbe rappresentare una opportunità da non lasciarsi scappare. Allegri, intanto, spera di tenersi stretto il suo pupillo ben oltre il 30 giguno 2023. Ma, come detto, tutto dipenderà dal piazzamento finale dei bianconeri in campionato e dagli esiti di eventuali nuove squalifiche.