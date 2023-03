L’erede di Skriniar è in Italia: Inzaghi piazza lo scambio

Il calciomercato dell’Inter passerà da un grande colpo in difesa: nome a sorpresa per rimpiazzare Skriniar

La stagione dell’Inter, tra alti e bassi, vede comunque i nerazzurri di Simone Inzaghi ancora in piena corsa in Champions League.

L’1-0 al Porto nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, a San Siro, dona un leggero vantaggio alla squadra meneghina che tra una settimana saprà se i quarti di finale saranno tangibili o un sogno infranto. Intanto, le attenzioni della dirigenza nerazzurra si chiama calciomercato. La sessione estiva si avvicina, settimana dopo settimana, e i piani di Marotta e Ausilio sono ben chiari. I punti in cui intervenire saranno molteplici. Dall’attacco, per il quale sono in corso le dovute valutazioni sull’eventuale permanenza di Lukaku e l’addio quasi scontato di Correa, fino alla difesa. Una retroguardia che dal 1 luglio perderà ufficialmente Milan Skriniar che, già da mesi, ha scelto il PSG come sua prossima squadra. E insieme allo slovacco, anche Stefan de Vrij sembra essere sempre più vicino a salutare la Milano nerazzurra. I discorsi per il rinnovo dell’olandese sembrano quasi congelati, al punto che l’arrivo di due nuovi difensori centrali sembra quasi scontato per Simone Inzaghi. Ed uno, in particolare, potrebbe arrivare direttamente dalla Serie A. Perché Beppe Marotta è rimasto piacevolmente colpito dall’ultima prestazione di Lucas Martinez Quarta contro il Milan.

Scambio con Commisso: l’Inter si prende Martinez Quarta

Il difensore argentino, arrivato in Toscana per 13 milioni dal River Plate nell’autunno 2020, viene adesso valutato non meno di 25 milioni di euro dalla Fiorentina.

Una cifra comunque importante per il classe 1996 che agli ordini di mister Italiano ha collezionato 24 presenze con 1 gol ed 1 assist vincente. Ecco quindi che, per limitare l’esborso economico, la dirigenza interista ha in mente un possibile scambio in vista di giugno. L’idea dell’Inter sarebbe quella di inserire una contropartita, alla pari, per prendersi il centrale che potrebbe rappresentare il futuro della retroguardia di Simone Inzaghi. E la pedina che verrebbe sacrificata sarebbe Kristjan Asllani, arrivato dall’Empoli e che non è ancora riuscito ad esplodere a Milano. Un sacrificio necessario per rimpolpare una retroguardia che rischia di vedersi fortemente indebolita per il 2023/24. La Fiorentina chiederebbe, poi, anche un piccolo conguaglio cash: le trattative, da giugno, potrebbero finire per decollare.