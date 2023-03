Post Ibra e Giroud 👀, ecco il nuovo gioiello del Milan 💎

La dirigenza del Milan è già al lavoro per il post Ibrahimovic e Giroud: il possibile nome scelto da Maldini e Massara

Attacco nuovamente spuntato a Firenze per il Milan di Stefano Pioli. L’unica rete rossonera, arrivata a giochi fatti, porta la firma di Theo Hernandez.

De Ketelaere non si sblocca e nelle ultime partite sono mancati anche i gol di Olivier Giroud, in attesa del rientro in condizione di Zlatan Ibrahimovic. Il centravanti svedese non pensa al ritiro e negli ultimi giorni ha rilanciato: “Ho grande fiducia e sicurezza in me stesso. Da quando sono rientrato in squadra sono stato sicuro di poter fare ancora la differenza e di poter trasmettere la mia sicurezza e la mia fiducia agli altri. Futuro? Ti faccio questo regalo. Se sto come sto oggi continuo a giocare ancora qualche anno, non solo l’anno prossimo”. In ogni caso, a prescindere dalla decisione di Ibra, ringiovanire l’attacco sarà una delle priorità della dirigenza rossonera in vista del calciomercato estivo.

Calciomercato Milan, Balogun per l’attacco del futuro

In cima alla lista per l’attacco è balzato Balogun, promettente centravanti statunitense classe 2001 che si sta mettendo in mostra in Ligue 1.

L’attaccante del Reims ha all’attivo ben 16 gol stagionali, ma c’è un grande ostacolo per Maldini e Massara. Il giocatore, infatti, è di proprietà dell’Arsenal di Arteta che sta valutando se inserirlo già dalla prossima stagione in pianta stabile nella rosa dei Gunners. La sua valutazione, in ogni caso, ha già raggiunto i 15-20 milioni di euro. Il Milan è alla finestra.